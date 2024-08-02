人類活動產大量廢物 4個月撿逾270公斤海洋垃圾 WWF籲珍惜水口自然生態

香港擁有不少美麗的風景以及獨特的自然景色，不少人會留一天到郊外喘息，其中大嶼山的水口則深受巿民歡迎。水口擁有季節性濕地、紅樹林、潮間帶沙坪、大石群及石灘等自然環境，更孕育逾600種物種，包括瀕危物種馬蹄蟹。亦因為水口的人類活動趨頻繁，產生大量垃圾，威脅該處的海岸生態環境。圖、文︰陳家莉

世界自然基金會香港分會(WWF)與信和集團及本地初創公司Clearbot於今年初跨界別合作，展開「珍『識』水口」計劃。以傳遞可持續發展保育意識為目標，希望培養巿民對自然環境負責任的態度，保護水口的海岸生態環境。Clearbot透過計劃，於今年2月開始，定期在水口對外海面，利用海洋清潔機械人辨識及遙距清理海洋垃圾。Clearbot聯合創辦人Sidhant Gupta指，在2月至6月期間，已收集到270公斤海洋垃圾，當中近一半為塑膠垃圾。他會透過相關數據，分析海洋垃圾對水口生態環境的影響，減少對生物棲息地的破壞。

水口泥灘設置教育攤位派發《掘蜆守則》

水口擁有多樣化的自然景觀，蘊含豐富的生物種類，因此生態價值非常珍貴。WWF海洋保育經理蘇隽彥指出，大眾應重視及保護水口，並呼籲遊人避免過度掘蜆，以免滋擾沙坪生態。而在5月至9月的「摸蜆高峰期」，計劃會在水口泥灘設置教育攤位，並派發《掘蜆守則》以及「蜆類保育尺」，提醒遊人不要將體形較小的蜆隻帶走，確保生物可持續性。蘇隽彥稱細蜆的繁殖力較高，希望可以做到「細蜆長留」，若它們被大量帶走，恐繁殖速度跟不上。另外，他亦提醒遊人在摸蜆時盡量不要翻動沙泥，以降低對生態環境的負面影響。