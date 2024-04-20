仁安醫院：遭黑客攻擊已堵塞漏洞　衞生署要求4周內交報告

仁安醫院發現網絡系統遭黑客惡意攻擊，部分運作受到影響，即時委託網絡保安專家團隊，為檢查系統及修復，成功堵塞漏洞，院方至今未有與黑客有任何形式接觸，亦沒有收到贖金要求。衞生署表示，已要求院方於4個星期內提交詳細報告，調查仍在進行中。
仁安醫院指，所有病人資料一向有加密，事件後院方啟動緊急應變機制，維持病人服務及日常運作，並就事件通知衞生署、個人資料私隱專員公署及警方 。仁安醫院嚴厲譴責任何形式的網絡攻擊行為，又指所有涉及病人資料的檔案均已適當加密及以密碼保護，直至目前為止，院方並未發現有任何病人資料洩漏或被盜用。
有報道指，院方遭到「LockBit」勒索軟件攻擊，大量檔案被黑客加密進行勒索，當中涉及化驗室電腦系統。黑客要求院方不要報警，亦不要嘗試刪除或改動被加密的檔案，並要求院方用指定瀏覽器接洽，並提出1,000萬美元贖金，折合約7,800萬港元，院方未有支付。
衞生署：初步了解未涉病人資料或影響醫院服務安全
衞生署回覆查詢時示，星期一(15日)接獲通報事件，並即時作出跟進，據署方初步了解，事件未有涉及病人資料或影響醫院服務安全，已要求院方於4個星期內提交詳細報告，調查仍在進行中。 私隱專員公署回覆查詢時指，公署在事發翌日接獲通報，已建議仁安醫院盡快通知受影響人士，並已根據既定程序展開循規審查。