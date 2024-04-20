仁安醫院：遭黑客攻擊已堵塞漏洞　衞生署要求4周內交報告

仁安醫院發現網絡系統遭黑客惡意攻擊，部分運作受到影響，即時委託網絡保安專家團隊，為檢查系統及修復，成功堵塞漏洞，院方至今未有與黑客有任何形式接觸，亦沒有收到贖金要求。衞生署表示，已要求院方於4個星期內提交詳細報告，調查仍在進行中。

仁安醫院指，所有病人資料一向有加密，事件後院方啟動緊急應變機制，維持病人服務及日常運作，並就事件通知衞生署、個人資料私隱專員公署及警方 。仁安醫院嚴厲譴責任何形式的網絡攻擊行為，又指所有涉及病人資料的檔案均已適當加密及以密碼保護，直至目前為止，院方並未發現有任何病人資料洩漏或被盜用。