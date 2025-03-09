熱門搜尋:
世界桌球大獎賽 上然 網上熱話 啟德體育園 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-03-09 18:36:36

仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3,000個

分享：
仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝)

仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝)

adblk5

仁愛堂青年宿舍項目「YOT Hub仁愛龍城青年宿舍」今日(9日)舉行開幕典禮，項目設有80個房間、160個宿位，入住許可費為每個宿位4,500元至4,650元，宿舍於去年10月底開始招租，通過面試的合資格申請人於12月份起陸續順利入伙。仁愛堂表示，現時宿舍出租率已達61%，宿舍不僅為青年提供優質的居住空間，更透過「STAY Fun」計劃提供職業講座、技能工作坊、社交聯誼活動、義務工作及青年主導活動等多元化活動，讓宿生自我增值。

YOT Hub青年宿舍由酒店房間改造，每個房間提供兩個宿位，租金分每宿位4,500元及4,650元兩級，不設單人房；宿舍亦提供洗衣房、廚房及健身房等公共空間。仁愛堂董事局鄭偉康表示，仁愛堂將致力為青年人打造充滿夢想與希望的家,幫助青年全面發展，並因應他們的成長需要，提供適切的活動與支援；寄語宿生們應該把握機會，享受於青年宿舍的生活，並於社區發揮所長，迎接正向、精彩的人生。

adblk6

富豪酒店國際集團資深商業副總裁楊博雄表示，入住YOT Hub 的青年人可享用共享空間、健身室及無火煮食區等酒店設施,並與其他住客互動交流。集團將與仁愛堂緊密合作，全力支持特區政府的青年工作。

▼即睇宿舍設施及房屋佈置▼

仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝)

青年宿舍宿位已增至逾3000個

有出席開幕典禮的民政及青年事務局麥美娟表示，當局於2023年起資助非政府機構租用酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途；計劃至今批出5個項目，共提供約1,300個宿位。連同當局較早前推出的「青年宿舍計劃」，全數資助非政府機構興建青年宿舍，兩個計劃所提供的青年宿舍宿位數目，已由本屆政府上任時的80個，增至現時超過3,000個。

麥美娟：政府不鼓勵賭博

被問到政府規範籃球博彩會否擔心助長賭風，她強調政府不鼓勵賭博，有見非法籃球博彩問題嚴重，所以想要規範化以杜絕相關問題。她又指，面對非法賭博，政府會嚴格及強硬執法，且會每年增加宣傳教育方面的投入。

仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 麥美娟：青年宿舍宿位增至3000個 (鍾式明攝) 仁愛堂董事局鄭偉康 (鍾式明攝) 富豪酒店國際集團資深商業副總裁楊博雄 (鍾式明攝)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能