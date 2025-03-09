仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3,000個

仁愛堂青年宿舍項目「YOT Hub仁愛龍城青年宿舍」今日(9日)舉行開幕典禮，項目設有80個房間、160個宿位，入住許可費為每個宿位4,500元至4,650元，宿舍於去年10月底開始招租，通過面試的合資格申請人於12月份起陸續順利入伙。仁愛堂表示，現時宿舍出租率已達61%，宿舍不僅為青年提供優質的居住空間，更透過「STAY Fun」計劃提供職業講座、技能工作坊、社交聯誼活動、義務工作及青年主導活動等多元化活動，讓宿生自我增值。
YOT Hub青年宿舍由酒店房間改造，每個房間提供兩個宿位，租金分每宿位4,500元及4,650元兩級，不設單人房；宿舍亦提供洗衣房、廚房及健身房等公共空間。仁愛堂董事局鄭偉康表示，仁愛堂將致力為青年人打造充滿夢想與希望的家,幫助青年全面發展，並因應他們的成長需要，提供適切的活動與支援；寄語宿生們應該把握機會，享受於青年宿舍的生活，並於社區發揮所長，迎接正向、精彩的人生。
富豪酒店國際集團資深商業副總裁楊博雄表示，入住YOT Hub 的青年人可享用共享空間、健身室及無火煮食區等酒店設施,並與其他住客互動交流。集團將與仁愛堂緊密合作，全力支持特區政府的青年工作。
▼即睇宿舍設施及房屋佈置▼
青年宿舍宿位已增至逾3000個
有出席開幕典禮的民政及青年事務局麥美娟表示，當局於2023年起資助非政府機構租用酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途；計劃至今批出5個項目，共提供約1,300個宿位。連同當局較早前推出的「青年宿舍計劃」，全數資助非政府機構興建青年宿舍，兩個計劃所提供的青年宿舍宿位數目，已由本屆政府上任時的80個，增至現時超過3,000個。
麥美娟：政府不鼓勵賭博
被問到政府規範籃球博彩會否擔心助長賭風，她強調政府不鼓勵賭博，有見非法籃球博彩問題嚴重，所以想要規範化以杜絕相關問題。她又指，面對非法賭博，政府會嚴格及強硬執法，且會每年增加宣傳教育方面的投入。