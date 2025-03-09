仁愛堂青年宿舍YOT Hub開幕 麥美娟：青年宿舍宿位增至3,000個

仁愛堂青年宿舍項目「YOT Hub仁愛龍城青年宿舍」今日(9日)舉行開幕典禮，項目設有80個房間、160個宿位，入住許可費為每個宿位4,500元至4,650元，宿舍於去年10月底開始招租，通過面試的合資格申請人於12月份起陸續順利入伙。仁愛堂表示，現時宿舍出租率已達61%，宿舍不僅為青年提供優質的居住空間，更透過「STAY Fun」計劃提供職業講座、技能工作坊、社交聯誼活動、義務工作及青年主導活動等多元化活動，讓宿生自我增值。

YOT Hub青年宿舍由酒店房間改造，每個房間提供兩個宿位，租金分每宿位4,500元及4,650元兩級，不設單人房；宿舍亦提供洗衣房、廚房及健身房等公共空間。仁愛堂董事局鄭偉康表示，仁愛堂將致力為青年人打造充滿夢想與希望的家,幫助青年全面發展，並因應他們的成長需要，提供適切的活動與支援；寄語宿生們應該把握機會，享受於青年宿舍的生活，並於社區發揮所長，迎接正向、精彩的人生。