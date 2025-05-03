仁滙醫務疑結業│政府跨部門小組跟進　消委會暫接458宗投訴涉款逾260萬元

【5月3日17:50更新】消委會暫時接獲458宗相關投訴，涉款逾260萬元 【5月3日11:30更新】積金局回覆傳媒查詢，指仁滙醫務集團未有為3名員工繳交去年11月至今年2月的強積金供款及附加費，涉及金額約1.18萬元。積金局正積極跟進該公司上述期間的強積金欠款及附加費，並已要求有關僱主立刻補交欠款，否則局方會入稟法院向該公司作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。而仁滙醫務集團已繳交今年 3月份的強積金供款，至於上月的強積金供款，有關供款日為本月12日，局方會繼續密切監察有關強積金供款情況及採取適當的行動。積金局目前並沒有收到關於該公司的投訴個案。

【5月2日22:00更新】提供疫苗接種服務的仁滙醫務集團懷疑停運。政府已成立跨部門專責小組，務求盡快處理有關個案，並為涉事市民提供協助。跨部門專責小組由保安局、商務及經濟發展局、海關、警務處、衞生署及消委會代表組成。截至今日下午4時，海關和警方共接獲312宗相關舉報，消委會則接獲157宗相關投訴。 海關會就《商品說明條例》的不良營商手法作跟進調查，若發現違反情况，會採取適當執法行動。海關呼籲已經向仁滙醫務集團預繳費用購買服務，包括疫苗注射的市民，盡快聯絡海關。消委會促請有關療機構負責人盡快交代是否已結業及後續安排，消費者如有疑問，可致電消委會熱線2929 2222查詢。

【18:46更新】消委會表示，截⾄今日下午4時共接獲157宗有關投訴，涉款共逾100萬元，當中涉及最高金額的個案為17,040元，⽽每宗個案平均⾦額為6,409元。 【13:10更新】提供疫苗接種服務的仁滙醫務集團懷疑停運，有來自內地顧客今早到集團的診所，但發現沒有營業，擔心未能如期接種疫苗。衞生署表示，仁滙醫務集團並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所。消委會對事件深表關注，正密切留意事態發展，並促請仁滙醫務集團盡快交代是否已經結業，以釋消費者疑慮。

收費比其他診所便宜 有內地顧客今早到集團的尖沙咀診所，發現未有開門營業，致電無人接聽，只接駁到留言信箱，手機聊天群組亦沒有回覆。有客人趁著五一長假帶親人來港打疫苗，早前已繳付逾3,000元，兩個月前已接種第一針疫苗，現時亦不知道如何處理，她提到自己過往多次光顧這間診所，大多數顧客都是內地人，認為收費比其他診所相對便宜。

警方至今接獲7宗報案 有網民在社交平台貼文指懷疑仁匯倒閉，已成立苦主聯盟跟進，至今已有超過1,000名成員，大部份苦主反映花過萬元購買疫苗接種計劃，更有人花逾1.7萬元。消息指，警方至今共接獲7宗有關報案，涉及金額約6萬元。報案人大部分在去年8月，在灣仔會展一個展覽上購入接種疫苗套餐，案件暫列消費糾紛處理。仁滙醫務集團的網頁顯示，上月仍有推出指定身體檢查折扣優惠，公司亦曾參與去年8月舉辦的嬰兒展，提供即場諮詢及推廣優惠吸客。