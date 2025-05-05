仁滙醫務疑結業｜林哲玄：冀政府釐清《私營醫療機構條例》 陳凱欣：已做體檢客人應追查報告

仁滙醫務集團懷疑結業，海關及警方至今合共接獲1356宗相關舉報；消委會亦接獲600宗相關投訴。立法會議員林哲玄關注現行《私營醫療機構條例》未有涵蓋對部分醫療機構或體檢中心的規管，希望政府釐清制度。另一立法會議員陳凱欣則表示，現時市面上仍有不少「集團式經營」銷售疫苗、檢測計劃等，促請政府盡快檢視現行法例上有無規管漏洞。
立法會衞生事務委員會主席林哲玄今早(5日)在電台節目表示，如果有醫療集團聘用醫生應診，當然受條例規管，但如果只開一間中心，聘請護士或受過訓練的人為他人打針，是否受規管有一定爭議，同時打針在香港是否屬醫療行為亦沒有界定。他又指，現時有醫療集團利用醫療產品去推廣預繳式消費的商業行為，質疑該類集團未必有醫生處方，建議市民對於有關預繳式消費「免得就免」。
立法會衞生事務委員會委員陳凱欣近日收到一宗涉及仁滙醫務集團的私家醫院求助個案，仁滙過去會將顧客接受體檢的樣本，送往該私家醫院化驗或檢測，而由年初至今醫院仍未收到仁滙的付款，涉及6位數。陳凱欣引述該醫院說，如果近期曾在仁滙做體檢，應盡快聯絡醫生及追查有關醫療報告，因為直至4月底仁滙仍有將體檢樣本交給醫院，部分人的指數有超標，希望相關人士跟進病情。