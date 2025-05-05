仁滙醫務疑結業｜林哲玄：冀政府釐清《私營醫療機構條例》 陳凱欣：已做體檢客人應追查報告

仁滙醫務集團懷疑結業，海關及警方至今合共接獲1356宗相關舉報；消委會亦接獲600宗相關投訴。立法會議員林哲玄關注現行《私營醫療機構條例》未有涵蓋對部分醫療機構或體檢中心的規管，希望政府釐清制度。另一立法會議員陳凱欣則表示，現時市面上仍有不少「集團式經營」銷售疫苗、檢測計劃等，促請政府盡快檢視現行法例上有無規管漏洞。

立法會衞生事務委員會主席林哲玄今早(5日)在電台節目表示，如果有醫療集團聘用醫生應診，當然受條例規管，但如果只開一間中心，聘請護士或受過訓練的人為他人打針，是否受規管有一定爭議，同時打針在香港是否屬醫療行為亦沒有界定。他又指，現時有醫療集團利用醫療產品去推廣預繳式消費的商業行為，質疑該類集團未必有醫生處方，建議市民對於有關預繳式消費「免得就免」。