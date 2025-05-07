仁滙醫務疑結業｜至今接逾1600宗舉報 涉款720萬元 海關拘兩人 包括一名董事

曾建華表示，海關今日採取拘行動，拘捕了一名61歲本地男子和一名31歲本地女子，兩人分別是仁滙的董事和公司秘書。兩人獲準保釋候查。案件仍在調查中，海關會繼續調查涉案商戶結業前的營運和財政狀況，以及是否有不尋常的銷售活動；並呼籲受影響的消費者盡快向海關舉報。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾建華今晚(7日)簡介調查進度。他表示，截至今日(7日)下午5時，海關及警方共接獲1,686宗舉報，涉及的預繳金額總值720萬元。過去6日內，已聯絡了超過1,400名舉報人，了解個別個案的詳情。他續指，海關亦對涉案商戶的營運情況進行了解，該商戶在懷疑結業前數天，仍有銷售醫療服務，接受了消費者的預繳式消費付款，涉嫌違返《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行。

另外，海關在社交平台表示，海關已就此事件成立專責隊伍協助受影響的消費者，並呼籲已經向該醫務集團購買相關服務的顧客，盡快聯絡海關。於接獲市民投訴後，海關會根據資料展開調查。海關提醒消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。於購買服務後，應保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

海關表示，根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected])或網上表格舉報懷疑違反《條例》的事宜。

衞生署共接112宗查詢 私人市場有穩定疫苗供應

此外，自本月3日起，衞生署設立電話專線、電郵和WhatsApp供市民免費查詢相關事宜。衞生署的電話專線、電郵和WhatsApp共接獲112宗查詢，當中50宗查詢與兒童疫苗相關、56宗查詢其他年齡組別的疫苗。衞生署已因應查詢者的不同需要，提供適切的健康資訊和疫苗注射相關的專業建議，並協助有需要的家長安排子女到衞生署母嬰健康院接種疫苗，以及教導他們如何接種因應科學實證而未被納入「香港兒童免疫接種計劃」的其他疫苗，又或屬於其他年齡組群接種的疫苗。

基層醫療署已與家庭醫生和醫療機構溝通，現時私營市場有穩定的相關疫苗供應，亦樂意為有需要的人士提供防疫注射服務，為此基層醫療署亦已提醒《基層醫療指南》上的家庭醫生更新其執業資料，特別是有關提供防疫注射服務的資料，方便有需要的市民尋找合適的家庭醫生。市民可在《指南》 的「所提供的服務」選項中選取所需的防疫注射服務，以及相關家庭醫生的執業資料。市民應先致電聯絡有關家庭醫生確認有關服務的內容及收費等，再決定接種疫苗的安排。