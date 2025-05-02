仁滙醫務集團疑停運　消委會促交代是否已結業

提供疫苗接種服務的仁滙醫務集團懷疑停運，有來自內地顧客今早到集團的診所，但發現沒有營業，擔心未能如期接種疫苗。衞生署表示，仁滙醫務集團並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所。消委會對事件深表關注，正密切留意事態發展，並促請仁滙醫務集團盡快交代是否已經結業，以釋消費者疑慮。

收費比其他診所便宜

有內地顧客今早到集團的尖沙咀診所，發現未有開門營業，致電無人接聽，只接駁到留言信箱，手機聊天群組亦沒有回覆。有客人趁著五一長假帶親人來港打疫苗，早前已繳付逾3,000元，兩個月前已接種第一針疫苗，現時亦不知道如何處理，她提到自己過往多次光顧這間診所，大多數顧客都是內地人，認為收費比其他診所相對便宜。