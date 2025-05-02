仁滙醫療│警方暫接7宗報案　消委會接157宗投訴涉款逾百萬 (更新)

【18:46更新】消委會表示，截⾄今日下午4時共接獲157宗有關投訴，涉款共逾100萬元，當中涉及最高金額的個案為17,040元，⽽每宗個案平均⾦額為6,409元。 【13:10更新】提供疫苗接種服務的仁滙醫務集團懷疑停運，有來自內地顧客今早到集團的診所，但發現沒有營業，擔心未能如期接種疫苗。衞生署表示，仁滙醫務集團並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所。消委會對事件深表關注，正密切留意事態發展，並促請仁滙醫務集團盡快交代是否已經結業，以釋消費者疑慮。

收費比其他診所便宜 有內地顧客今早到集團的尖沙咀診所，發現未有開門營業，致電無人接聽，只接駁到留言信箱，手機聊天群組亦沒有回覆。有客人趁著五一長假帶親人來港打疫苗，早前已繳付逾3,000元，兩個月前已接種第一針疫苗，現時亦不知道如何處理，她提到自己過往多次光顧這間診所，大多數顧客都是內地人，認為收費比其他診所相對便宜。

警方至今接獲7宗報案 有網民在社交平台貼文指懷疑仁匯倒閉，已成立苦主聯盟跟進，至今已有超過1,000名成員，大部份苦主反映花過萬元購買疫苗接種計劃，更有人花逾1.7萬元。消息指，警方至今共接獲7宗有關報案，涉及金額約6萬元。報案人大部分在去年8月，在灣仔會展一個展覽上購入接種疫苗套餐，案件暫列消費糾紛處理。仁滙醫務集團的網頁顯示，上月仍有推出指定身體檢查折扣優惠，公司亦曾參與去年8月舉辦的嬰兒展，提供即場諮詢及推廣優惠吸客。