仁濟女童縫針事故｜兩女職員涉虐兒被捕 醫管局：二人將被暫停職務

仁濟醫院早前發生醫療事故，5歲女童心悅今年5月因受傷到該院急症室求醫，縫針後出現心臟驟停18分鐘，臨床診斷為缺血性腦病變，至今在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫。最新消息指，警方以虐兒罪拘捕兩名涉案護士及病人服務助理。
案件將於周一提堂
警方表示，5月30日接獲一名38歲男子報案，指其4歲女兒於5月25日在荃灣仁濟醫院接受治療後失去知覺，案件交由新界南總區重案組跟進，經深入調查及向律政司徵詢法律意見後，今日（28日）於葵青區以「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」拘捕兩名分別26歲及62歲本地女子，二人現已被落案起訴相關罪名，案件將於9月30日上午於沙田裁判法院提堂。
醫管局：他們將被暫停職務
醫管局表示，兩名參與該縫合手術程序的員工今日早上被警方拘捕，他們將被暫停職務。醫院將遵循現行的人力資源政策處理此案，醫管局將繼續全力配合警方的調查。
心悅依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療
醫管局又指，自5月25日至今，病人一直在瑪嘉烈醫院的兒科深切治療部接受治療。她目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療，病人情況仍然危殆。
醫院管理局對病人及其家人深切關注，並將繼續全力提供適切的治療及支援。由於案件已進入司法程序，醫院管理局不宜對案件作進一步評論。醫管局臨床團隊會繼續為女童提供適切治療，並持續與家屬保持密切聯絡，以提供及時支援。醫衞局指，一直高度關注事件，醫管局會全力配合警方的調查。
事發於5月25日，5歲女童心悅在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合3針，但完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，陷入昏迷，並轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫，情況危殆，留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部。女童父親同月在荃灣警署報案。
院方一度稱罕見隱疾方向調查
仁濟醫院事後一度召開記者會，稱醫護有跟足程序，並循罕見隱疾等方向調查。女童父親其後批評院方解釋失實，反駁親眼見醫護將女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息。醫管局事隔個半月後再交代，稱經基因檢查後，排除隱疾因素引起事件。