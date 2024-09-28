仁濟女童縫針事故｜兩女職員涉虐兒被捕 醫管局：二人將被暫停職務

警方表示，5月30日接獲一名38歲男子報案，指其4歲女兒於5月25日在荃灣仁濟醫院接受治療後失去知覺，案件交由新界南總區重案組跟進，經深入調查及向律政司徵詢法律意見後，今日（28日）於葵青區以「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」拘捕兩名分別26歲及62歲本地女子，二人現已被落案起訴相關罪名，案件將於9月30日上午於沙田裁判法院提堂。

仁濟醫院早前發生醫療事故，5歲女童心悅今年5月因受傷到該院急症室求醫，縫針後出現心臟驟停18分鐘，臨床診斷為缺血性腦病變，至今在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫。最新消息指，警方以虐兒罪拘捕兩名涉案護士及病人服務助理。

醫管局：他們將被暫停職務

醫管局表示，兩名參與該縫合手術程序的員工今日早上被警方拘捕，他們將被暫停職務。醫院將遵循現行的人力資源政策處理此案，醫管局將繼續全力配合警方的調查。

心悅依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療

醫管局又指，自5月25日至今，病人一直在瑪嘉烈醫院的兒科深切治療部接受治療。她目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療，病人情況仍然危殆。

醫院管理局對病人及其家人深切關注，並將繼續全力提供適切的治療及支援。由於案件已進入司法程序，醫院管理局不宜對案件作進一步評論。醫管局臨床團隊會繼續為女童提供適切治療，並持續與家屬保持密切聯絡，以提供及時支援。醫衞局指，一直高度關注事件，醫管局會全力配合警方的調查。