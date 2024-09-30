仁濟女童縫針事故｜女童父親對起訴職員感慰藉 惟哭訴女兒情況每日下滑 (陳芷晴攝)

5歲女童黎心悅今年5月在仁濟醫院縫合傷口後心臟驟停18分鐘。警方前日以虐兒罪拘捕2名涉案護士及病人服務助理，女童父親認為是對其家庭很好的慰藉，但引述主診醫生稱心悅的情況每日下滑。 工聯會立法會議員陳穎欣今日為心悅的父親召開記者會，黎先生感到自責，因信任院方當時無即時報警，形容向院方提供了2次機會，但眼見院方向外召開記者會時對他的說法一字不提。於是選擇報警，他指「終於等到呢一日」起訴2人，認為暫時的刑事進展對其家庭是一個很好的慰藉。

仁濟女童縫針事故｜女童父親對起訴職員感慰藉 惟哭訴女兒情況每日下滑 (陳穎欣立法會議員辦事處)

心悅仍然危殆 不過當談到愛女心悅的情況，黎先生不禁哭訴每日每夜只能看到心悅睡在兒科深切治療部的病床，全身插滿喉管，須靠鼻胃管餵食和呼吸機治療，情況危殆，很辛苦。他痛心地說女兒只有5歲，「仲有好多世界，好多嘢未見過、未接觸過，可能係香港以後嘅可造之材」。而他一直覺得醫護是心中的英雄，形容沒有想過會被仁濟醫院破壞家庭，怒斥管理層隱瞞真相，抺黑小朋友是可恥、可恨，不配成為香港的醫護，「估唔到政府會養住咁嘅『人才』」。黎先生希望醫管局處理好事件，還原真相。他有信心「紙包不住火」，香港是法治社會，相信早日有裁決，能還心悅一個公道。 代表女童家屬的律師劉嘉華表示今次事件是不幸，也是悲劇。他相信今次執法部門的檢控行動有助家屬了解更多實情，他會協助家屬詳細研究法庭證供及案情，以便考慮展開下一步的民事訴訟程序，亦會考慮向醫務委員會和護士管理局投訴。