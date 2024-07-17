仁濟女童縫針事故｜盧寵茂：對事故感到難過　醫管局為病人及家屬提供協助

一名4歲女童早前在仁濟醫院急症室縫合傷口，其後一度心臟驟停。醫務衞生局局長盧寵茂在立法會大會表示，事故令人非常痛心，他感到很難過，向病人及家屬致以最深切慰問，醫管局正全力照顧病人，積極為病人及家屬提供協助。
醫管局行政總裁高拔陞已探望女童
他表示，醫管局行政總裁高拔陞已探望女童，並約見家屬致歉。盧寵茂指出，由於每宗醫療事故都涉及病人私隱，並基於對病人及家屬的尊重，加上有關個案已進入執法調查，不宜在立法會公開討論，他亦不會評論個案。
他提到為減少事故再發生風險，醫管局會定期檢討、監察及評估特定風險緩解及預防措施，並透過各種渠道發放，積極引入臨床人工智能等技術，進一步提升病人安全和風險管理。醫務衞生局已指示醫管局除了積極跟進近期個別事故、檢討成因及採取改進措施，同時要就當中牽涉的整體公立醫院管理系統性及結構性問題展開檢討，公立醫院系統管理檢討委員會在9月底前，完成檢討及向醫管局提出改善建議。
醫管局會定時更新縫針指引制定標準
協助涉事女童的工聯會議員陳穎欣關注會否就縫針指引制定標準。盧寵茂說，就各醫療程序的指引，醫管局會定時更新，亦已委託兒科及急症室的專家成立委員會提供可改進的建議，並向醫護人員作內部公布。
原文刊登於 香港電台