仁濟女童縫針事故｜盧寵茂：對事故感到難過　醫管局為病人及家屬提供協助

盧寵茂向病人及家屬致以最深切慰問，醫管局正全力照顧病人，積極為病人及家屬提供協助。

一名4歲女童早前在仁濟醫院急症室縫合傷口，其後一度心臟驟停。醫務衞生局局長盧寵茂在立法會大會表示，事故令人非常痛心，他感到很難過，向病人及家屬致以最深切慰問，醫管局正全力照顧病人，積極為病人及家屬提供協助。

醫管局行政總裁高拔陞已探望女童

他表示，醫管局行政總裁高拔陞已探望女童，並約見家屬致歉。盧寵茂指出，由於每宗醫療事故都涉及病人私隱，並基於對病人及家屬的尊重，加上有關個案已進入執法調查，不宜在立法會公開討論，他亦不會評論個案。