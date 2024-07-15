仁濟女童縫針事故｜醫管局稱未見特別疾病引致病情　照顧兒童病人指引檢視屆尾聲

仁濟醫院早前發生醫療事故，5歲女童心悅因受傷到該院急症室求醫，縫針後出現心臟驟停，臨床診斷為缺血性腦病變。事隔近兩個月，醫管局今日(15日)再次向病人和家屬鄭重致歉，又指心悅的基因測試結果呈陰性，即其病情並非緣於自身特別疾病。當局又稱，之前邀請急症科和兒科專家作出的檢視已進入最後階段，之後會提醒醫護人員切實執行該3項建議。
警方正調查不便評論過程
心悅現時繼續在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，情況仍然危殆。醫管局行政總裁高拔陞表示，早上與心悅家人會面時，已講解女童的最新情況並代表醫管局作出誠懇道歉。病人家屬早前稱目擊女兒縫針時遭按頭在枕頭上，被問到說法是否屬實時，高拔陞稱警方正從不同方向調查案件，他和醫管局現階段不便評論，強調會全力配合警方調查，但現階段不會排除任何可能性。
醫管局在事故後邀請急症科和兒科專家，檢視現行指引可改進地方，以進一步提升照顧小朋友病人的安全性。高拔陞表示，專家提出的3個建議包括注意與兒童和家屬的溝通，就治療情況互相配合，同時加強監測兒童病人，特別是臨床指標，以及針對適當個案進行麻醉或程序上的鎮靜，整理後會透過不同平台提醒同事切實執行。
專家建議如何應用難一概而論
高拔陞重申，專家的檢視並非針對和調查今次事件原因，只是希望相關建議指引可提醒醫護人員提升安全系數，院方日後會再加強培訓讓他們熟習，惟強調專家建議在每宗病例如何應用難一概而論，「每個個案都會考慮詳細情況……專家同事都係睇下點，再提醒同事注意地方。」