仁濟女童縫針事故｜5歲女童留醫8個月至本周初病情惡化　延至今早不治

仁濟醫院去年發生醫療事故，女童黎心悅在該院急症室接受縫針程序後被發現心臟驟停，院方隨即為其搶救，18分鐘後恢復心跳。現年5歲的心悅事後一直留醫約8個月，至本周初情況開始轉差，病情危殆，延至今日上午因病情惡化不治。

聯網向家屬致以最深切慰問

九龍西醫院聯網發言人回覆查詢指，心悅自去年5月出現心臟驟停後已轉送到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療，延至今日不治，聯網對其離世感到極度難過，向家屬致以最深切的慰問，已安排臨床心理學家為家屬提供心理輔導，並會與家屬保持溝通，盡力提供一切可行的協助。他又稱，聯網高度關注事件，會全力配合相關司法程序，有關個案亦已轉交死因裁判官跟進。