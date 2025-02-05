仁濟女童縫針事故｜5歲女童留醫8個月至本周初病情惡化　延至今早不治

仁濟醫院去年發生醫療事故，女童黎心悅在該院急症室接受縫針程序後被發現心臟驟停，院方隨即為其搶救，18分鐘後恢復心跳。現年5歲的心悅事後一直留醫約8個月，至本周初情況開始轉差，病情危殆，延至今日上午因病情惡化不治。
聯網向家屬致以最深切慰問
九龍西醫院聯網發言人回覆查詢指，心悅自去年5月出現心臟驟停後已轉送到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療，延至今日不治，聯網對其離世感到極度難過，向家屬致以最深切的慰問，已安排臨床心理學家為家屬提供心理輔導，並會與家屬保持溝通，盡力提供一切可行的協助。他又稱，聯網高度關注事件，會全力配合相關司法程序，有關個案亦已轉交死因裁判官跟進。
陳穎欣：仍不滿院方態度不願處理事件
一直協助女童家屬的工聯會立法會議員陳穎欣透露，心悅的爸爸黎先生今早懷著沉重的心情處理手續。由於心悅離世，民事索償程序有變，她會與黎先生一直保持溝通，希望爭取一個公道，但法律訴訟程序漫長，在情緒上亦會作支援，做好心理準備，陳穎欣又稱仍然不滿院方的態度是不願意處理事件，希望事件能盡快水落石出，強調做錯事的人必須要承擔該負的責任，醫管局及仁濟醫院責無旁貸。
事發於去年5月，心悅在家中跌倒導致頭部「後尾枕」位置受傷，其後到仁濟醫院急症室接受縫針程序，及後心臟驟停18分鐘。醫管局和醫院管理層事後交代事件稱，女童病情並非緣於自身特別疾病，而當日參與縫針手術的女護士和病人助理，事後已停職及被控「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」，案件前日再提堂後押後至下月17日再訊。