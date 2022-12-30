仁濟醫院慶55周年新春義買利是封 4款設計即日起網上發售

新春將至，仁濟醫院亦準備慶祝成立55周年，將於今個農曆新年首度推出賀年利是封作慈善義賣，當中含4款設計精美可愛並滿載祝福利是封，讓買入利是封朋友除可向親友送上賀年祝福，亦可支持仁濟醫院善業，令新春喜悅倍添意義。院方將把利是收益撥捐仁濟各項服務基金，即日起於仁濟網上商店有售。

4款圖案包括「兔年大吉 」、「恭喜發財」、「身體健康」及「學業進步」，慈善價1款5個30元，4款20個100元，發售日期為即日起至1月13日，19日前均可領取。