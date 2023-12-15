仁濟醫院醫生逾60次虛報到屯門醫院提供額外服務　承認詐騙11萬元候判

仁濟醫院醫生王文灝，被廉政公署揭發逾60次虛報曾到屯門醫院提供額外服務，詐騙醫管局向他支付逾11萬元特別酬金。該名醫生早前被廉署落案起訴欺詐，今日在西九龍裁判法院承認控罪，裁判官溫紹明將案件押後至明年1月17日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，被告獲准保釋。
求情信讚被告當機立斷拯救病人
被告王文灝今年7月被起訴，現正停職。辯方求情稱被告虛報及遲到早退是犯錯，但他並非偷懶的醫生。多封求情信力陳他熱心工作及其表現，同事稱被告不只一次當機立斷拯救病人，被告亦在新冠疫情加入前線抗疫團隊，為香港醫療服務付出。辯方續指，被告候審期間承受巨大心理壓力，預料會面臨紀律聆訊，指香港可能失去有熱誠嘅醫生，希望法庭考慮到本案情況特殊，而不判處即時監禁，被告在庭上不禁拭淚。
裁判官溫紹明接納被告的背景非常良好，從求情信可見同事和家人對他的評價相當高，認為除本案以外，被告應是一個好醫生。溫官表示本案涉及公帑，被告所得款項超過10萬元，犯案時間不短。而被告初犯及認罪，願意全數償還酬金，相信他已有悔意，並與在庭上的觀察脗合，不過他需要承擔後果。
被告於2013年加入醫管局，自2017年起被調派往仁濟醫院內科擔任駐院醫生，被告加入醫管局後多次申請參與屯門醫院的特別酬金計劃。廉署發現被告於2017年至2019年期間，逾60次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室執行特別酬金計劃工作的時間重疊，重疊時間達約170小時。被告承認曾未經上司准許，早於其休班時間離開仁濟醫院，亦曾沒有準時到達屯門醫院執勤，並多次向醫管局虛報他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄。