仁濟醫院醫生逾60次虛報到屯門醫院提供額外服務　承認詐騙11萬元候判

仁濟醫院醫生王文灝，被廉政公署揭發逾60次虛報曾到屯門醫院提供額外服務，詐騙醫管局向他支付逾11萬元特別酬金。該名醫生早前被廉署落案起訴欺詐，今日在西九龍裁判法院承認控罪，裁判官溫紹明將案件押後至明年1月17日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，被告獲准保釋。

求情信讚被告當機立斷拯救病人

被告王文灝今年7月被起訴，現正停職。辯方求情稱被告虛報及遲到早退是犯錯，但他並非偷懶的醫生。多封求情信力陳他熱心工作及其表現，同事稱被告不只一次當機立斷拯救病人，被告亦在新冠疫情加入前線抗疫團隊，為香港醫療服務付出。辯方續指，被告候審期間承受巨大心理壓力，預料會面臨紀律聆訊，指香港可能失去有熱誠嘅醫生，希望法庭考慮到本案情況特殊，而不判處即時監禁，被告在庭上不禁拭淚。