仁濟醫院4歲女童縫針心臟一度驟停　父親強調有醫護一直將她頭部按下

仁濟醫院發生醫療事故，一名4歲女童在家中跌倒導致頭部「後尾枕」位置受傷，在該院急症室接受縫針程序後被發現心臟驟停，院方隨即為女童搶救，18分鐘後終恢復心跳。醫院表示醫護有跟足程序。女童父親黎先生今日會見傳媒，指多項檢查未發現女兒有隱疾，認為事件為醫療事故，他已就事件報警，要求成立根源分析委員會還原真相等。

黎先生表示質疑仁濟醫院未將真相公開，他強調，縫針時心悅不斷爭扎，醫護一直將她的頭部按向下，之後心悅無反應，醫護更向其表示：「小朋友乖咗喎」，他出於信任，加上希望盡快完成程序，因此未有為意女兒事實上已陷入昏迷，批評涉事醫護判斷失誤。他又批評：「點解懷疑我個女有先天性咩病？檢查一大輪暫時無發現」。他又質問是否要排斥所有疾病，才相信該醫護的所作所為。他一度哽咽落淚指：「咁美好家庭就咁比佢摧毀咗。」又批評院方與家屬缺乏溝通，不滿醫管局未有與家屬交代就開記者會，他對院方已失去信任，感到非常失望。