仁濟醫院4歲女童縫針期間心臟驟停18分鐘　情況危殆入住兒童深切治療部 (持續更新)

仁濟醫院發生醫療事故，一名4歲女童在家中跌倒導致頭部「後尾枕」位置受傷，在該院急症室接受縫針程序後被發現心臟驟停，院方隨即為女童搶救，18分鐘後終恢復心跳。仁濟醫院行政總監張子峯形容，縫針後突然失去意識和脈搏情況罕見，因此需要專家協助找出原因，又指女童現已轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，情況危殆。

X光檢查確定沒有骨裂

仁濟醫院今日(28日)傍晚交代事件指，該名4歲女童上周六(25日)在家中座椅上跌傷頭部，由父親陪同經救護車送抵仁濟醫院急症室，等候1小時見醫生後確定「後尾枕」位置有一個2厘米的傷口和輕微發燒，X光檢查後確定胸腔骨和頭骨沒有骨裂。女童約45分鐘後，獲一名護士和一名病人服務助理進行縫針程序。

仁濟醫院急症室部門主管練偉雄稱，護士當晚11時10分為病人進行傷口評估，以及用固定帶把女童俯臥固定在固定板上，方便進行縫針程序，其間女童父親一直在旁安撫女童。他指，女童11時28分縫第一針後有掙扎和哭鬧，病人服務助理見狀遂用雙手協助固定女童頭部，預防她移動，又補充指為保護病童安全，一般都會有既有程序讓病人不會傷害自己，醫護人員今次亦有跟從一貫做法，而今次縫針程序的器具屬全新和經過消毒，符合標準並確保不會發生感染。至於女童發燒原因，他表示入院時檢查結果為腺病毒感染。