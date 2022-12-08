今個聖誕有著落！新用戶慳達¥90！ 2022「淘寶雙12」開搶 送禮「淘」出驚喜

仲有兩個幾禮拜就到聖誕喇！大家係咪「R」爆頭仲未諗掂搵咩嚟交換禮物，或者向親朋摰友送咩聖誕好禮呢？嗱！飛雲！機會嚟啦！事關延續淘寶雙11全城搶爆氣勢，淘寶天貓香港站「淘寶雙12」購物節由今日起至12月10日晚上7點59分展開預熱，同晚8點至12月12日則正式開賣！今年繼續有各類人氣大牌子商品等住大家淘清光，平台仲有香港地區傢俬頻道升級、新增Buy Now Pay Later服務及升級服裝頻道。想知節日買嘢點樣攞盡折扣優惠？即睇下文！
Mark實淘寶雙12日子 3大服務升級一覽
「淘寶雙12」購物節由12月8日起橫跨至12月12日晚上11時59分，共分為預熱及正式兩個階段。部分優惠會搶先在預熱期中派發，例如限量優惠碼、限量購物紅包、新人優惠等，讓大家在正式期時使用，到時大量精選貨品等大家選購心頭好！
預熱期：12月8日0時至12月10日晚上7時59分59秒
正式期：12月10日晚上8時至12月12日晚上11時59分59秒
攻略專區：http://click.world.taobao.com/bhFWsGD
活動網址：http://click.world.taobao.com/bhFWrhM
另外延續上月淘寶天貓雙11的本地服務升級，今次雙12連帶強化大件家俱、精選高質商家與本地退服務、以及不同的支付特選優惠。首先係選購家俱嘅「香港地區傢俬頻道」，香港設計師將會以本港5個屋苑樓盤為設計藍圖，再依據日式、簡約、北歐、文藝及工業風5大格調，推介相應熱銷的家俱產品，而且聯營合作商戶更提供家俱售後送裝服務。若然入手的心儀大件商品達到101公斤或以上，使用菜鳥物流可享大件運費降價最高達24%。
至於新增的服裝頻道，除了主推高品質、歐美日韓風等服飾商品，亦包括香港地區跨境段退貨商品。若果大頭蝦撳錯款式、尺碼，都可以無慮輕鬆購物。
最後針對包括時下流行各式靈活支付方法，尤其係唔少大額消費嘅精明一族都會嘗試「先買後付」，淘寶天貓亦緊貼潮流支援Buy Now Pay Later服務，部分信用卡更可享精選優惠，埋單著數選擇多籮籮，使錢更爽更精明！
盤點「淘寶天貓雙12」5大優惠
- 跨店滿減：淘寶跨店滿減活動，每滿200元人民幣即減30元人民幣；另有天貓跨店滿減活動，每滿300元人民幣即減40元人民幣。(使用時間：12月10日20:00:00至12月12日23:59:59)
- 新人優惠：淘寶全新用戶，首次用優惠碼【NEW50】購物享100元人民幣即減50元人民幣優惠；首次選用菜鳥物流直運方式，更享有新人直減20元人民幣優惠(使用時間：12月10日20:00:00至12月12日23:59:59)；另外新人領購物紅包可享20元人民幣無門檻優惠。(http://click.world.taobao.com/CG1Hh) (12月1日至明年3月31日)換句話說，新用戶最高可累減90元人民幣。
- 搶購物紅包：由12月8日至12月12日，每晚8點搶高達100元人民幣限量購物紅包。(購物滿300元人民幣即可使用，使用時間為12月10日20:00:00至12月12日23:59:59)
- ¥199跨境段包郵與一件跨境段包郵專區：活動期間平台大量商品，包括服裝、日用品都可免香港區跨境段運費！只要喺香港跨境段包郵專區購物滿199元人民幣，選菜鳥官方集運或菜鳥官方標準直運+自提，即享跨境段包郵。若然包郵商品湊唔夠數都唔緊要，仲有「一件香港跨境段包郵」商品選擇，同樣使用菜鳥官方集運或菜鳥官方直運+自提，可以享香港跨境段免運費優惠！(使用時間：12月10日20:00:00至12月12日23:59:59)
- 菜鳥集運優惠：菜鳥新用戶，只要新註册並使用菜鳥APP即送10元人民幣物流迎新紅包；再到菜鳥香港APP「我的卡券紅包」輸入邀請碼「RXVADX」，更可領額外5元人民幣物流紅包。如果採用菜鳥物流大件集運買滿101公斤，於菜鳥APP輸入優惠碼「cainiao388」，買滿388元人民幣即減18元人民幣。
精打細算 「淘寶天貓雙12」支付優惠一覽
- 中銀信用卡：活動期內，用戶以中銀信用卡付款並選擇通過「中銀信用卡分期」服務付款，可享3次3個月分期免手續費分期優惠。單筆消費500元港元或以上可選3個月還款期；單筆消費1,000港元或以上更可選3個月或6個月還款期。此外活動期間使用中銀信用卡付款，可享單筆滿300港元減15港元，每日數量有限先到先得，每位用戶限用兩次。而12月12日「淘寶雙12」當日，用中國銀行信用卡付款可享無限次免手續費優惠。
- MasterCard：於12月10日晚上8時至12月12日，使用MasterCard萬事達信用卡付款，可享單筆滿300港元減30港元，每日數量有限先到先得，每位用戶每日限享受一次（中銀信用卡不參與此優惠）。
- DBS信用卡：12月12日「淘寶雙12」當天使用DBS信用卡付款，可享單筆滿100港元減12港元，數量有限先到先得，每位用戶限享受一次。如使用DBS COMPASS Visa卡付款，更可享單筆滿100港元減15港元，同樣數量有限先到先得，每位用戶限享受一次。至於即日起至12月31日使用DBS銀行帳戶付款，也可享單筆滿200港元減20港元，數量有限先到先得，每位用戶限享受一次。
- PPS支付：12月10日晚上8時至12月12日期間使用PPS付款，可享單筆滿220港元減22港元，數量有限先到先得，每位用戶限享受一次。
- AlipayHK新用戶專享：通過淘寶首次選擇以AlipayHK付款並連結信用卡，買滿60港元即減10港元，數量有限先到先得，每人限用一次。另外首次下載AlipayHK APP並通過淘寶帳號快速註冊帳號，可領取買滿60港元減20港元的淘寶禮券。
- Ant Bank：12月31日前使用Ant Bank PayLater可享分期免息及免手續費優惠，數量有限先到先得；另外12月31日前Ant Bank新開戶可選淘寶專屬迎新優惠券，買滿250港元即勁減150港元，數量有限先到先得，指定用戶可享，每位用戶限用一次。
(資料由客戶提供)