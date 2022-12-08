今個聖誕有著落！新用戶慳達¥90！ 2022「淘寶雙12」開搶 送禮「淘」出驚喜

仲有兩個幾禮拜就到聖誕喇！大家係咪「R」爆頭仲未諗掂搵咩嚟交換禮物，或者向親朋摰友送咩聖誕好禮呢？嗱！飛雲！機會嚟啦！事關延續淘寶雙11全城搶爆氣勢，淘寶天貓香港站「淘寶雙12」購物節由今日起至12月10日晚上7點59分展開預熱，同晚8點至12月12日則正式開賣！今年繼續有各類人氣大牌子商品等住大家淘清光，平台仲有香港地區傢俬頻道升級、新增Buy Now Pay Later服務及升級服裝頻道。想知節日買嘢點樣攞盡折扣優惠？即睇下文！

Mark 實 淘寶 雙12日子 3 大服務升級一覽

「淘寶雙12」購物節由12月8日起橫跨至12月12日晚上11時59分，共分為預熱及正式兩個階段。部分優惠會搶先在預熱期中派發，例如限量優惠碼、限量購物紅包、新人優惠等，讓大家在正式期時使用，到時大量精選貨品等大家選購心頭好！

預熱期：12月8日0時至12月10日晚上7時59分59秒

正式期：12月10日晚上8時至12月12日晚上11時59分59秒

攻略專區：http://click.world.taobao.com/bhFWsGD

活動網址：http://click.world.taobao.com/bhFWrhM

另外延續上月淘寶天貓雙11的本地服務升級，今次雙12連帶強化大件家俱、精選高質商家與本地退服務、以及不同的支付特選優惠。首先係選購家俱嘅「香港地區傢俬頻道」，香港設計師將會以本港5個屋苑樓盤為設計藍圖，再依據日式、簡約、北歐、文藝及工業風5大格調，推介相應熱銷的家俱產品，而且聯營合作商戶更提供家俱售後送裝服務。若然入手的心儀大件商品達到101公斤或以上，使用菜鳥物流可享大件運費降價最高達24%。

至於新增的服裝頻道，除了主推高品質、歐美日韓風等服飾商品，亦包括香港地區跨境段退貨商品。若果大頭蝦撳錯款式、尺碼，都可以無慮輕鬆購物。

最後針對包括時下流行各式靈活支付方法，尤其係唔少大額消費嘅精明一族都會嘗試「先買後付」，淘寶天貓亦緊貼潮流支援Buy Now Pay Later服務，部分信用卡更可享精選優惠，埋單著數選擇多籮籮，使錢更爽更精明！