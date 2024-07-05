今季僅推沙田住宅地皮 可提供570伙 甯漢豪：面積較大料吸引

政府公布今個財政年度第二季賣地計劃。發展局表示，將會以招標方式出售沙田小瀝源的一幅住宅用地，預計可提供約570個單位。連同市建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目的810個單位，以及私人發展及重建項目涉及的3個項目的410個單位，預計今季合共提供1,790個單位。發展局長甯漢豪表示，首兩季合共推出4,065伙，佔全年供應目標的三成。
政府預計今個財政年度推出8幅住宅官地，上季已推出位於沙田小瀝源源順圍的地皮，今季再推同區的、位於小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的地皮，料可提供570個單位。甯漢豪解釋，沙田是成熟小區，配套較完善；今季推出的地皮，雖距離港鐵站較遠，但面積較大，料市場有興趣。
工業用地方面，甯漢豪表示，局方將會爭取在第二季推出洪水橋的用地，面積約7.7萬平方米，最高的樓面面積可達54.4萬平方米，主要用作物流用途，亦會預留一定的樓面，供政府用作協助受發展清拆影響的棕地作業。
商業樓面空置率達13% 不推商業用地
對於今季未有推出商業用地，甯漢豪回應指，目前商業樓面空置率升至雙位數，大約13%，加上賣地表的商業用地不多，會視乎市場需要推商業用地。
綜合今個財政年度首兩季，預計推出4,065個單位，佔全年目標13,200約三成。甯漢豪表示，政府推地「頭重腳輕」屬正常，過去兩季亦是四成多，如果私人土地推得較多，政府所推出的土地會相應調整。她指，現時樓市相對疲弱，息口較高，政府推地會審時度勢，目前推出一幅成熟社區地屬恰當做法。
對於首季地價收入不足全年估算的1%，甯漢豪說，推地是為了達到政策目標，地價收入要視乎市場情況，會以平常心處理。
中原測量師行執行董事張競達表示，政府只推一幅住宅地招標，可算配合市況，以一幅位於成熟地區，面積較細地皮去試探市場反應，減低流標風險，亦可起刺激市場作用。
他指，新推出的地皮周邊發展成熟，亦近鄰近鐵路站，加上區內少有新供應，規模及投資額適中，具一定吸引力，但因應近期市況亦將估值每呎樓面地價6,000元調低至5,000元，下調約16.7%，地皮估值約15.2億元。