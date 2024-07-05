今季僅推沙田住宅地皮 可提供570伙 甯漢豪：面積較大料吸引

政府公布今個財政年度第二季賣地計劃。發展局表示，將會以招標方式出售沙田小瀝源的一幅住宅用地，預計可提供約570個單位。連同市建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目的810個單位，以及私人發展及重建項目涉及的3個項目的410個單位，預計今季合共提供1,790個單位。發展局長甯漢豪表示，首兩季合共推出4,065伙，佔全年供應目標的三成。

政府預計今個財政年度推出8幅住宅官地，上季已推出位於沙田小瀝源源順圍的地皮，今季再推同區的、位於小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的地皮，料可提供570個單位。甯漢豪解釋，沙田是成熟小區，配套較完善；今季推出的地皮，雖距離港鐵站較遠，但面積較大，料市場有興趣。