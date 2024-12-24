今年工業意外奪21命 工權會：職安健傳票判罰未達預期

工傷意外一宗都嫌多。工業傷亡權益會回顧今年工傷及職安狀況，提到年內勞工處錄得21宗致命工業意外，較去年24宗微跌。該會又指，截至前日跟進了75宗職業致命意外(包括工作期間猝死個案)，暫較去年78宗少，其中建造業佔近半(33宗)是各行業最多，物流及倉庫業亦有明顯升幅。該會表示，今年致命意外宗數雖輕微下跌，但認為職安健條例的判罰未達預期，嚴重個案的判罰仍然過輕，未能起阻嚇作用。

工權會引述勞工處數字稱，截至今年12月18日，有21宗致命工業意外，較去年的24宗少3宗。工權會亦將工人工作期間死亡個案作綜合記錄，截至前日今年共錄得75宗職業致命意外，當中建造業發生33宗、物流及倉庫9宗、保安業5宗，物流及倉庫類別意外急升，由5宗(死亡及重傷)增至19宗死亡和6宗重傷個案，不少事故緣於無使用正確的起重工具、預先穩固被移動的物件及操作員沒有接受相關培訓所致。