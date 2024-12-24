今年工業意外奪21命 工權會：職安健傳票判罰未達預期

工傷意外一宗都嫌多。工業傷亡權益會回顧今年工傷及職安狀況，提到年內勞工處錄得21宗致命工業意外，較去年24宗微跌。該會又指，截至前日跟進了75宗職業致命意外(包括工作期間猝死個案)，暫較去年78宗少，其中建造業佔近半(33宗)是各行業最多，物流及倉庫業亦有明顯升幅。該會表示，今年致命意外宗數雖輕微下跌，但認為職安健條例的判罰未達預期，嚴重個案的判罰仍然過輕，未能起阻嚇作用。
工權會引述勞工處數字稱，截至今年12月18日，有21宗致命工業意外，較去年的24宗少3宗。工權會亦將工人工作期間死亡個案作綜合記錄，截至前日今年共錄得75宗職業致命意外，當中建造業發生33宗、物流及倉庫9宗、保安業5宗，物流及倉庫類別意外急升，由5宗(死亡及重傷)增至19宗死亡和6宗重傷個案，不少事故緣於無使用正確的起重工具、預先穩固被移動的物件及操作員沒有接受相關培訓所致。
工權會亦留意到機場三跑工程意外頻生，今年更飆升，過去半年已錄得6宗死亡及重傷個案，部分於晚間發生，關注是否涉及趕工所致；認為機管局應檢討是否提供了良好安全設備。機管局回應指，就每宗工業意外，團隊均會與承建商聯合進行調查，查找成因，提出改善方案。至於意外類型方面，高處墮下仍是「重災區」有21宗嚴重個案，當中致命意外佔8宗；受困、遭撞擊或壓倒有19宗，12宗是致命意外。另外，猝死個案亦按年急升近一倍，由21宗增至約40宗，該會指，可能屬過勞或中暑個案，情況令人憂慮。
工權會總幹事蕭倩文提到，在職安健條例修例後，截至10月底勞工處提出4,717項檢控。定罪的職安健傳票共3,511張，平均罰款為8,744元，暫未見法庭對嚴重意外有明顯提高判罰。她以2022年5月導致一死的油麻地棚工墮斃案為例，僱主因沒有買勞保及涉三項職安健控罪，於今年11月定罪總罰款僅9萬元，更可分90期還款，即每月只需罰款1,000元。她指，雖勞工處早前亦表示律政司會將提刑期覆核，但罰金未能反映罪行嚴重性和政府的執法決心。
蕭倩文形容「如此判罰完全不是『懲罰』，是放生僱主」。她又指，涉案僱主曾因欠薪並事後逃逸、重犯死亡事故(2016年此公司的工程也發生過死亡意外)等罪行，她認為嚴重違職安健法例的僱主，必須嚴懲才能反映罪行之嚴重，還家屬和社會一個公道，彰顯公義。