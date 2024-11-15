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2024-11-15 21:33:49

今年截至上月3670萬旅客訪港升37%　旅發局指旅客滿意度和重訪意欲上升

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今年截至上月3670萬旅客訪港升37%　旅發局指旅客滿意度和重訪意欲上升

今年截至上月3670萬旅客訪港升37%　旅發局指旅客滿意度和重訪意欲上升

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本港旅遊業正在疫後復甦，今年截至上月錄得3,670萬名訪港旅客，比去年同期升37%。旅遊發展局調查發現，訪港旅客的滿意度和重訪意欲均上升。

今年截至上月錄得3,670萬名訪港旅客，分別有2,840萬名內地旅客(升33%)及830萬名非內地旅客(升54%)。旅發局預計未來2個月將增多800多萬名訪港旅客，令全年訪港旅客數字將接近年初預測的4,600萬人次。旅發局最新調查發現，訪港旅客的滿意度有8.8分(10分滿分)，比2018年的8.6分有所上升；重訪意欲則由92%升至95%。

世界幸福排名2024｜本港今年排86位， 比去年足足跌了4位， 在兩岸三地中排名最低。 世界幸福排名2024｜第十位: 澳洲 世界幸福排名2024｜第九位: 瑞士 世界幸福排名2024｜第八位: 盧森堡 世界幸福排名2024｜第七位: 挪威 世界幸福排名2024｜第六位: 荷蘭 世界幸福排名2024｜第五位: 以色列 世界幸福排名2024｜第四位: 瑞典 世界幸福排名2024｜第三位: 冰島 世界幸福排名2024｜第二位: 丹麥 世界幸福排名2024｜芬蘭7連冠

航班未恢復至疫前水平

旅發局總幹事程鼎一指台灣、菲律賓、印度等市場表現理想，而多艘國際郵輪訪港，有助吸引更多長途市場旅客。不過，本港旅遊業仍然面對不少挑戰，航班尚未完全恢復至疫前水平，加上美元及港元匯率強勢，增加旅客的訪港成本。他期望隨航空業情況好轉，增加來往本港及北美等長途航班數目，令機票價格回落，能吸引更多外國遊客訪港。

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另外，旅發局推廣香港成為「穆斯林友好」旅遊目的地，現時超過140間是「穆斯林友好」食肆，包括新增39間獲清真認證或由穆斯林經營的餐廳。「穆斯林友好」旅遊設施和配套方面，有29間酒店、3個景點/會展設施。

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