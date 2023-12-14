熱門搜尋:
雙子座流星雨 六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-14 16:16:51

今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種

分享：
今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種

今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種

海關表示今年截至11月，涉及瀕危物種的案件有379宗，較去年全年多約30%，當中經客運渠道緝獲的案件達250宗，較去年全年客運案件的總數增加約67%。漁護署指，《保護瀕危動植物物種條例》附錄修訂明天起生效，在新修訂下市場上大部分用作魚翅的物種，都會被納入管制。

旅客大多將瀕危物種自用

海關機場科航空旅客第二組指揮官劉良智表示，379宗案件中有263人被捕，總貨值近8千萬元。他指今年2月恢復通關後，經旅客渠道緝獲的瀕危物種個案亦明顯上升，主要涉及旅客在未經許可下攜帶瀕危物種回港，包括花旗參、蘭花、石斛、乾海參及受管制的海馬；亦有機場旅客從巴西帶魚翅、從美加帶花旗蔘，或從尼日利亞帶象牙製品作為紀念品被海關發現，涉案人士大多將瀕危物種放在行李內帶回港自用。

而《保護瀕危動植物物種條例》附錄修訂將於明天生效，瀕危物種本體及其衍生物均包括在內，包括淡水龜、江魟及指定中藥等，修例後市面上大部分用作魚翅的物種，將會被納入管制。此外，紅景天及其粉末亦被列入附錄中，但其種子、花粉及經包裝後隨時可供零售或貿易的製成品則除外。

今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種 今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種 今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種 今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種 今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種

漁護署瀕危物種保護主任劉苑容提醒市民，被列入附錄二中的非活生標本即魚翅、紅景天等，在本地的買賣不需要領有管有許可證。不過，任何人在未獲所需許可證的情況下而進出口附錄二所列物種的貨物，均屬違法，因此市民外遊時切勿攜帶未領有所需許可證的物品回港。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受