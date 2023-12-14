今年涉及瀕危物種案件暫錄379宗升約30%　大部分魚翅物種明起納入瀕危物種

海關表示今年截至11月，涉及瀕危物種的案件有379宗，較去年全年多約30%，當中經客運渠道緝獲的案件達250宗，較去年全年客運案件的總數增加約67%。漁護署指，《保護瀕危動植物物種條例》附錄修訂明天起生效，在新修訂下市場上大部分用作魚翅的物種，都會被納入管制。

旅客大多將瀕危物種自用

海關機場科航空旅客第二組指揮官劉良智表示，379宗案件中有263人被捕，總貨值近8千萬元。他指今年2月恢復通關後，經旅客渠道緝獲的瀕危物種個案亦明顯上升，主要涉及旅客在未經許可下攜帶瀕危物種回港，包括花旗參、蘭花、石斛、乾海參及受管制的海馬；亦有機場旅客從巴西帶魚翅、從美加帶花旗蔘，或從尼日利亞帶象牙製品作為紀念品被海關發現，涉案人士大多將瀕危物種放在行李內帶回港自用。