今年累跌6.52% 二手樓價指數創3年半新低 未反映加息 全年恐跌逾一成

本港私樓二手樓價持續受壓。差估署昨公布最新數據，上月私人住宅售價指數報368.2點，按月跌2.26%，連跌3個月兼創3年半新低，今年首8個月累跌6.52%，按年跌逾7%。私樓租金指數則連升兩個月，最新報179.7點，按月升0.73%。中原地產亞太區副主席陳永傑期望政府加強力度救市，否則樓價或再下調3%。利嘉閣亦預計下月若無利好消息，樓價全年累計跌幅可達12%。

差餉物業估價署昨公布，2022年8月份私人住宅售價指數為368.2點，較7月的376.7點下跌8.5點，跌幅為2.26%，是2019年3月以來的3年半新低，亦是自2018年12月以來、45個月最大單月跌幅。

以單位實用面積分類，431至752方呎的中小型單位樓價跌幅最大，按月下跌2.38%；其次為1,722方呎以上的大型單位，跌幅亦有2.35%；431方呎以下的小型單位亦跌2.29%。

租金指數則連升兩個月，上月私宅租金指數最新報179.7點，較7月上升1.3點，按月升0.73%。以單位實用面積分類，1,075方呎以下單位租金指數均錄得升幅，當中431方呎以下小型單位按月升1.18%；1,075方呎以上單位租金指數則向下。

