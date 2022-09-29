今年累跌6.52% 二手樓價指數創3年半新低 未反映加息 全年恐跌逾一成

本港私樓二手樓價持續受壓。差估署昨公布最新數據，上月私人住宅售價指數報368.2點，按月跌2.26%，連跌3個月兼創3年半新低，今年首8個月累跌6.52%，按年跌逾7%。私樓租金指數則連升兩個月，最新報179.7點，按月升0.73%。中原地產亞太區副主席陳永傑期望政府加強力度救市，否則樓價或再下調3%。利嘉閣亦預計下月若無利好消息，樓價全年累計跌幅可達12%。
差餉物業估價署昨公布，2022年8月份私人住宅售價指數為368.2點，較7月的376.7點下跌8.5點，跌幅為2.26%，是2019年3月以來的3年半新低，亦是自2018年12月以來、45個月最大單月跌幅。
以單位實用面積分類，431至752方呎的中小型單位樓價跌幅最大，按月下跌2.38%；其次為1,722方呎以上的大型單位，跌幅亦有2.35%；431方呎以下的小型單位亦跌2.29%。
租金指數則連升兩個月，上月私宅租金指數最新報179.7點，較7月上升1.3點，按月升0.73%。以單位實用面積分類，1,075方呎以下單位租金指數均錄得升幅，當中431方呎以下小型單位按月升1.18%；1,075方呎以上單位租金指數則向下。
一二手登記均大幅下跌
根據中原研究部資料則顯示，今年首三季一手私人住宅登記8,882宗，按年跌31%；首三季二手私人住宅登記24,952宗，跌41%；一二手私人住宅登記宗數合共33,834宗，跌39%。而今年首三季中原城市領先指數CCL亦錄近8%的跌幅。
促減辣推措施救市
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今次差估署指數僅反映8月市況，由於9月香港3年多來首度加息，物業市場成交量更見低迷，相信指數將繼續下調。他又指，當局放寬抵港檢疫措施「0+3」，並且降低按揭壓測門檻，或對置業人士心理上稍有正面作用，但不足以扭轉樓價下跌趨勢，股市走低亦對樓市造成一定壓力。他促請政府加強力度救市，包括進一步放寬入境限制外，為樓市減辣如放寬買家印花稅或開放投資移民等。他估計，當局如推出振興經濟或為樓市減辣，樓價可於10月尋底回升，否則料再下調3%。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦預計，隨著本地銀行相繼加H按封頂息，市場又憂慮香港正式展開加息周期，料9月份樓價指數有機會再擴大跌幅至2.5%至3%，整個第三季的樓價單季料跌約6%。
展望第四季，陳海潮指市場關注中共二十大和特首李家超首份施政報告或有振興經濟和改善樓市措施，若有利好消息，本港樓價跌幅可望在第四季喘穩，全年樓價跌幅約在9%左右，否則樓價全年累計或下跌10%至12%。
莊太量指若內地通關樓價料逆轉
中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，樓市往後發展取決於本港放寬防疫措施後有否人流和資金回港，以及二十大後內地會否開關。他認為，內地一旦通關，香港今年樓價變動甚至有可能轉為正數。至於租金指數反而上升，他相信因學期開學在即，有學生租戶需求帶動，加上工資上升和通脹，拉高本港租金。
他又指，香港仍存在不少資金，加上未來進一步通關亦令需求上升，樓市出現斷崖式下跌的機會較低，而市民若有置業需要，且有心儀單位，又合乎自身購買力，仍可考慮置業。