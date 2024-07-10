今年開山後首宗登山客死亡 任職工貿署58歲港男魂斷富士山

日本富士山今年夏季開山後，首次發生登山客死亡意外。一名裝備齊全的58歲香港居民，前日登山期間不適並失去知覺，由路過的登山者通知山屋職員報警，惜最終返魂乏術。本港工業貿易署確認死者為該署職員，對事件深感難過。有曾經登上富士山的攀山專家指，暫難判斷死因是否涉高山症或心臟問題，但不少人並不清楚自己心臟有毛病，建議市民登高山前應檢查身體。

本港工業貿易署回覆本報查詢指，對於一名職員在外地離世深感難過，署方已聯絡事主家人致以深切慰問，並會提供適切協助。本港入境處亦向本報確認接獲相關求助，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐日本大使館了解情況及跟進事件，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助，處方會繼續與三方保持緊密聯繫及跟進事件。

富士山今年夏季7月1日重開約一星期後，首現登山客死亡個案。日本傳媒報道，一名譯音姓黃、洋名Lawrence、報稱任公務員的58歲中國籍男遊客，前日下午1時許與妻子由半山腰位置的五合目出發，沿山梨縣的「吉田路線」登山，裝備齊全的他期間曾因不適而多次停下休息，約7個小時後，即晚上8時許於海拔逾3,100米的八合目再次感到不適，其後失去知覺。一名路過的登山者見狀，隨即向山間小屋職員求助。事主其後由運載物資的專用車輛運送往救護站，最終駐守當地的醫生約晚上9時45分證實其不治。

若感不適應即下山救助

曾經登上富士山的攀山專家兼物理治療師吳俊霆接受本報查詢指，暫時難以判斷死因涉及高山症還是心臟病發，一般而言人體心臟有事「好多時都唔知」，運動期間亦有一定機率觸發心臟病，建議市民登高山或進行耐力運動前，應先檢查身體和心電圖。

吳俊霆指，高山症患者一般不會在數小時內離世，正常人當身處海拔2,500米或以上，肺部壓力與大氣壓力有差別便會開始有徵狀，包括高山症併發腦水腫和肺水腫等，至4,000米或以上便有機會致死。他又稱，遊人可以乘車到海拔2,400米的五合目起行，再登山至約海拔3,700米，加上山上每隔數百米便有完整的山屋和飲食、被鋪設施等，因此適合初階行山人士。

至於涉及心臟的情況，吳俊霆表示或緣於身體機能有隱疾，如高血壓、血糖不穩、心臟病發等，直言行山本身並非高風險活動，最大問題是當出現不適時難以立即離開。他建議行山人士要做好事前準備，如帶備血壓計、血氧計等，亦可攜帶預防高山症、沒有太大副作用的西藥Acetazolamide。他強調，登山人士若感不適或高山症症狀時，「有唔舒服就落山最實際」，指出下降海拔400米都有助緩解很多症狀。另外，去年曾在富士山攻頂的登山人士Terry，當時同樣取道山梨縣的「吉田路線」登山。他向本報稱，山路兩旁設有繩和圍欄，基本上不走出路線範圍外都不太危險，又指路上有救護站、充足的補給品發售等，「一般都很安全，唔會話碌落山」，而登山期間若有不適亦可經捷徑前往落山路線離開。

Terry憶述去年他從海拔約2,300米的五合目出發，花4小時到山屋睡覺休息後，凌晨再出發到山頂觀看日出，在山頂遊覽一會後便落山。他形容，登山者若有行山習慣「一般都冇乜嘢」，又稱當時屬首次攀登至海拔約3,700米，「第一次上咁高，唔敢行咁快」，建議登山者毋須行得過急。