今年首季呈報吸毒人數1666人　較去年同期下降

禁毒常務委員會今日舉行會議，表示本港今年首季被呈報的吸毒人數為1,666人，較去年同期的1,863人下跌。禁常會表示每年首季的相關數字通常較為波動，將密切留意其餘季度的情況，繼續推展禁毒工作。

今年首季21歲以下青少年被呈報吸毒人數為259人。吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和大麻為最常被吸食的毒品，而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和氯胺酮（俗稱「K仔」）。

21歲以下吸毒者最常吸食大麻

禁常會十分關注吸食大麻的情況，尤其大麻是今年首季被呈報的21歲以下青少年吸毒者，最常吸食的毒品，佔該群組數目超過一半（51%）。禁常會主席李國棟表示，部分青少年視吸食大麻為時尚，俗語所謂「Chill」的生活方式，甚至認為大麻合法化是世界潮流。這種想法忽視了吸食大麻有損健康的醫學事實。他提醒「大麻會令人上癮，拒絕才是『Chill』」。



根據執法部門的統計數字，今年首季涉及毒品罪行的被捕人數共767人，其中62人為21歲以下青少年。至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士，被定罪比例高近90%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期更接近22年。