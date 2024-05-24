今年首季呈報吸毒人數1666人　較去年同期下降

禁毒常務委員會今日舉行會議，表示本港今年首季被呈報的吸毒人數為1,666人，較去年同期的1,863人下跌。禁常會表示每年首季的相關數字通常較為波動，將密切留意其餘季度的情況，繼續推展禁毒工作。
今年首季21歲以下青少年被呈報吸毒人數為259人。吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和大麻為最常被吸食的毒品，而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和氯胺酮（俗稱「K仔」）。
21歲以下吸毒者最常吸食大麻
禁常會十分關注吸食大麻的情況，尤其大麻是今年首季被呈報的21歲以下青少年吸毒者，最常吸食的毒品，佔該群組數目超過一半（51%）。禁常會主席李國棟表示，部分青少年視吸食大麻為時尚，俗語所謂「Chill」的生活方式，甚至認為大麻合法化是世界潮流。這種想法忽視了吸食大麻有損健康的醫學事實。他提醒「大麻會令人上癮，拒絕才是『Chill』」。
根據執法部門的統計數字，今年首季涉及毒品罪行的被捕人數共767人，其中62人為21歲以下青少年。至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士，被定罪比例高近90%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期更接近22年。
禁常會亦留意到近期涉及入境旅客的販毒案件增加。李國棟指出暑假將至，禁常會全力支持政府執法，重點打擊暑假前夕及期間的販毒活動。禁常會提及市民在旅遊期間可能被含有毒品成分的新穎產品吸引，提醒市民時刻緊記「向毒品說不」，切勿因一時好奇，甚至因為免費而嘗試任何毒品。接觸加熱煙或電子煙的煙油和相關產品時必須注意它們可能含有大麻、大麻二酚(CBD)、新興毒品和其它有害物質或毒藥，切勿嘗試或攜帶回港，更不應吸食任何煙類產品。