今年首季失業人數增4.3萬 兩成人對工作不滿主動離職

政府今日發布最新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》，顯示今年首季就就業人數減少，失業人數上升，開工不足人數亦上升，近兩成人因對工作不滿主動離職。

根據報告顯示，今年首季就業人數較去年第四季減少9.4萬人至約361萬人。勞動人口及就業人數均較上一季減少，勞動人口由385萬人減少逾5萬人至約379萬人，就業人數則由約370萬人減少9.4萬人至361萬人。

失業人數升至逾18.8萬人

而失業人數則上升4.3萬人至逾18.8萬，而當中主動離職所佔百分比由去年第四季的45.3%升至49.1%，約兩成人（逾8.8萬人）的離職方式是主動離職，原因是對工作不滿，比去年第四季的約5.9萬人增加。至於開工不足人數，則由去年第四季的6.6萬人急升至11.7萬人，就業不足率亦急升至3.1%。

家庭入息中位數升500元至 28700 元

另外，今年首季家庭住戶平均人數為2.7人，與去年第四季及去年首季的數字相同。而家庭每月入息中位數為28,700元，較上一季的28,200元多500元，但若然不包括農曆年花紅或雙糧，該中位數則為27,900元，較上一季減少300元。

個人入息中位數維持在18000元

就業人士的每月就業收入中位數則由去年第四季的18,000元，在計算農曆年花紅或雙糧的情況下，中位數增加800元至18,800元，升4.4%，與去年首季比，同樣升4.4%。若然不計算花紅或雙糧，中位數則與去年第四季相同，維持在18,000元。