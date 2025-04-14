今年首季錄得約1200萬旅客訪港　旅發局乘五一黃金周加強宣傳

香港旅遊發展局公佈，今年首季共錄得約1,220萬訪港旅客人次，按年增加9%，是疫情後的季度新高。旅發局乘著5月和6月的多項傳統節慶及文化盛事，展開新一浪主題宣傳「香港節慶文化躍動」，向全球推廣香港豐富的文化節慶活動，並加強在內地市場推介不同的五一及主題旅遊攻略。 3月初步訪港旅客人次為382萬，首季多個非內地市場旅客持續增長。今年3月共有382萬旅客人次訪港，較去年同期上升12%，而今年第一季共有約1,220萬訪港旅客人次，較去年同期多9%；其中內地旅客佔925萬人次，非內地旅客人次為298萬，分別按年多6%及18%。

短途市場以日韓及台灣表現較佳 非內地市場旅客量於首季繼續保持平穩增長，短途市場以日本、南韓及台灣表現較佳，首季訪港旅客量按年增幅各達3成或以上；長途市場方面，首季來自美國和加拿大的旅客按年錄得雙位數增幅，澳洲則於長途市場中表現更佳，同比增長32%。

「香港節慶文化躍動」成推廣焦點 為配合「香港節慶文化躍動」主題宣傳，旅發局將於下月1日晚上在灣仔臨時海濱花園，舉行以三大非遺節慶—天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演；6月則迎來旅發局主辦的「香港國際龍舟邀請賽」，除了海上刺激比賽，岸上亦有日夜美食打卡熱鬧節目。