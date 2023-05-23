今年首發酷熱天氣警告 劉宇隆料流感夏季不會反彈

本港天氣持續酷熱，天文台昨錄得最高氣溫攝氏33度，並發出今年首個酷熱天氣警告，勞工處則未有發出工作暑熱警告。通常炎熱天氣會遏抑傳染病，政府專家顧問劉宇隆指，從近日數據相信新冠肺炎情已經「衝到接近上頂」準備回落，而流感則早已見頂，相信夏季不會再現反彈。
本港昨日出現今年首個酷熱天氣警告，天文台解釋受偏南氣流影響，昨下午天氣酷熱，錄得最高氣溫33.0度，西貢更一度錄得34.7度，惟一道低壓槽的雷雨區正影響廣東內陸並逐漸向南移動，天文台預計本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，早上雨勢有時較大及有狂風雷暴，氣溫介乎24至29度。
本港近月受流感和新冠肺炎夾擊。本身是港大兒童及青少年科學系講座教授的劉宇隆向本報稱，相信新冠疫情已「衝到接近上頂」準備回落，流感情況則早已見頂，連同年初呼吸道合胞病毒、副流感、腸病毒和鼻病毒等，他直言社區在復常初期必然會有各種病毒流轉，「呢個係全世界必經之路。」
病毒現時猶如輪流「還債」
劉宇隆續稱，現時年約3至4歲的幼童過去或未曾感染呼吸道病毒，形容病毒現時猶如輪流「還債」，估計當幼童要經歷過病毒來襲或出現爆發後，傳播情況才會減少，又呼籲幼童最緊要接種流感疫苗，「未打齊針就打。」他並稱，季節性流感很少會維持到5月、端午節，估計流感夏季未必會出現反彈。
就學校爆發上呼吸道感染，劉宇隆認為整體而言近期有較多爆發個案、情況異乎尋常，相信同樣與學生過去數年無接觸有關病毒有關，保持校園地方潔淨有助減低爆發。醫管局數據顯示，最近兩周急症醫院兒科住院病床住用率均為94%，他認為現時最重要控制情況，不要惡化到醫管局無法應付。
復常路上市民有權選擇最重要
新冠疫情方面，劉宇隆指普遍已接種疫苗、未滿80歲的市民，若非免疫力弱等群組，病徵皆相對輕微，「七百幾萬人應該得幾十萬長者要驚，講緊80歲或以上」，呼籲港人毋須做驚弓之鳥。他解釋，近日仍見到市面有許多人佩戴口罩，「地鐵車廂有好多，上到行人路就仲有一半」，惟強調在復常之路上，最重要市民有權自由選擇。本港氣溫最近持續酷熱，劉宇隆指人類雖有汗腺散熱，但當劇烈跑步或呼吸急促時，從口腔噴出的熱氣也有助散熱，提醒「如天氣咁熱戴口罩冇咁好」。