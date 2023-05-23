今年首發酷熱天氣警告 劉宇隆料流感夏季不會反彈

本港天氣持續酷熱，天文台昨錄得最高氣溫攝氏33度，並發出今年首個酷熱天氣警告，勞工處則未有發出工作暑熱警告。通常炎熱天氣會遏抑傳染病，政府專家顧問劉宇隆指，從近日數據相信新冠肺炎情已經「衝到接近上頂」準備回落，而流感則早已見頂，相信夏季不會再現反彈。

本港昨日出現今年首個酷熱天氣警告，天文台解釋受偏南氣流影響，昨下午天氣酷熱，錄得最高氣溫33.0度，西貢更一度錄得34.7度，惟一道低壓槽的雷雨區正影響廣東內陸並逐漸向南移動，天文台預計本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，早上雨勢有時較大及有狂風雷暴，氣溫介乎24至29度。

本港近月受流感和新冠肺炎夾擊。本身是港大兒童及青少年科學系講座教授的劉宇隆向本報稱，相信新冠疫情已「衝到接近上頂」準備回落，流感情況則早已見頂，連同年初呼吸道合胞病毒、副流感、腸病毒和鼻病毒等，他直言社區在復常初期必然會有各種病毒流轉，「呢個係全世界必經之路。」

