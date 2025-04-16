今年首發酷熱警告 歷來最早 市區錄33度高溫 料今持續炎熱

香港4月屬於春季，但昨午多區氣溫升至攝氏逾30度高溫，當中市區達33度，新界再高幾度，天文台昨午1時45分發出酷熱天氣警告，既是今年首次，也是歷年來最早。天文台預計一股偏南氣流在本周後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣會較為潮濕，日間炎熱。

廣東地區天色大致良好，本港多處昨日一度升至33度，其中上水更達36.3度，元朗達35度；深水埗、九龍城、石崗和流浮山亦34度或以上。天文台下午1時45分發出酷熱天氣警告。酷熱天氣警告制定於1999年12月，於2000年5月29日首次生效。翻查天文台資料，每年一般於5或6月才發酷熱天氣警告，今年於4月中已須發出，為有紀錄以來最早發出，對上一次最早發出發出警告的，為2022年，當年於4月29日發出該年首個酷熱天氣警告，於傍晚取消，翌日則再次發出並維持6小時。至於去年到6月13日才發出該年首個酷熱天氣警告。2009年則遲至7月9日才發出該年首個酷熱警告。