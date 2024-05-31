今年首發1號波 視情況或改3號 天文台︰周末狂風驟雨

周末天氣轉壞，有狂風驟雨及雷暴。熱帶低氣壓逼近廣東沿岸，天文台昨午發出一號風球，是今年第一次發出熱帶氣旋警告信號；預料該熱帶低氣壓今天日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並可能稍為增強。天文台會視乎情況，在今日日間評估是否需要改發3號風球。

天文台昨日發出特別天氣提示，南海中北部形成了廣闊低壓區，並增強為熱帶低氣壓，於昨午5時40分發出一號風球。天文台於傍晚指按照預測，該熱帶低氣壓昨晚至今早與本港維持超過250公里距離，與其相關的強風仍未普遍影響本港。

受熱帶低氣壓影響，本港今日及明日天氣轉壞，會有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大；離岸間中吹強風，出門時宜帶備雨具，海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台公布，已推出「我的天文台」新版本，加強信息發放。在8號風球生效期間，當天文台發放可能發出9號風球的「特別天氣提示」，便會透過「我的天文台」推送通知。此外，在發出9號或10號風球時，在「我的天文台」上所顯示的通知亦會加入圖像元素，令訊息更顯眼，使用戶能清晰收看有關信息。