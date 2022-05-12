今年首4個月，油尖警區共發出7.1萬張「牛肉乾」。

警方表示，今年一月至四月期間，油尖警區共發出71,298張定額罰款通知書、及攝錄到3,611宗司機違例事項，希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。

此外，油尖警區昨(11日)進行代號「動天」(MOVESKY)行動，打擊區內違例泊車黑點。行動期間，人員共發出1,188張定額罰款通知書、2張交通傳票及拖走13輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。人員亦於區內各交通黑點進行流動錄影執法，重點打擊司機阻塞交通的違例行為，期間共攝錄到112輛違例車輛。

去年每車平均收3.6張「牛肉乾」

警方續指，油尖警區將會持續進行重點交通執法，於區內各黑點(例如尖沙咀廣東道，油麻地新填地街果欄及八文樓一帶等街道)打擊違例泊車。人員除會不作任何警告情況下票控違泊司機外，亦會在無預先警告及通知情況下，拖走無人看守及於道路上造成嚴重阻塞的車輛。

運輸署引述警方數字，指2021年發出違泊「牛肉乾」的數字為約為330萬張，比2020年多22％。若以現時一般違泊行為最低罰款320元計算，2021年的違泊「牛肉乾」共為庫房帶來約10.6億元收入。按運輸署數據，去年本港各類登記車輛總數有92.6萬架，按此計算，大約平均每架車去年就被抄牌約3.6次。