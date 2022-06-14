今年首4月罪案數目按年跌逾3% 蕭澤頤形容治安穩定

警務處處長蕭澤頤岀席北區區議會，他在會上提到本港今年首4個月共有逾1.9萬宗罪案發生，比去年同期下跌超過3%。蕭澤頤指，數字反映出本港治安穩定，警方未來會繼續做好滅罪工作。

在各種罪行中，行劫、爆竊、傷人及嚴重毒品罪行的數字都下降，惟兇殺、詐騙等罪案則有增加，其中詐騙案七成都是與網上騙案有關，主要涉及網上購物、求職、投資及電話騙案等。

懸紅25萬元追緝中環槍撃案疑犯

另外他在會後表示，警方正懸紅25萬元，呼籲市民就本月10日中區發生的一宗開槍案提供消息。蕭澤頤指，懸紅追緝中環槍撃案疑犯，是緝捕犯人的其中一個策略，並呼籲得知相關資料的市民盡快通知警方，並強調警民合作甚為重要。他又指，警方暫時未找到相關槍械，會是重點調查方向，又指事件涉及兩個幫派就違法行為有紛爭，預料與七一活動無關。。

蕭澤頤指自己是自上任後首次出席區議會會議，在會上交流區內民生議題及治安情況等，形容非常好。他又指，區議會是政府部門與區議員就不同議題進行交流的渠道，可交流社區治安等問題，形容是絕對需要，又指希望政府部門與區議會全力合作，並指兩者有共同目標，即是為市民製造良好治安環境。

他又提到，將有一連串慶祝七一回歸活動，並指警方已成立不同小組，並會進行情報搜集工作，確保活動能安全、有序進行，又指對於領導人來港沒有新消息公布。他指，行動不能掉以輕心，並會總動員巡察可疑人物或物品等，確保百無一失。他亦指，警方會加強線上線下的情報搜集，亦會加強執法及宣傳教育。