今年首7月逾2.4萬宗騙案 網購最多 警辦反詐大抽獎 幸運兒可獲電動車

騙徒手法層出不窮，各類型騙案每日在社會發生。警方數字顯示，今年首7個月錄得逾2.4萬宗騙案，較去年同期升12%。其中網購騙案佔最多，逾6,200宗，其餘依次為電話騙案及投資騙案。為加強市民的防騙意識，並推廣防騙視伏App，警方首次舉辦「全城反詐大抽獎」，參與者只須下載應用程式，並根據指示完成任務，即有機會獲取獎品，大獎更包括電動車。 刑事及保安處長葉雲龍表示，今年首7個月錄得24,407宗騙案，按年升12%。其中網購騙案達6,280宗，佔26%；其次為電話騙案，有4,594宗，佔19%。至於投資騙案和求職騙案位列第三及第四，分別有2,700宗和1,965宗；其中電騙較去年同期多2,700宗。今年首7個月因騙案導致的損失達51.4億元，按年升逾五成。

葉雲龍表示，警方已採取多管齊下的防騙策略，包括宣傳教育及公私營合作等。此外，警方亦在2022年推出一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」電腦版，並在翌年推出應用程式。網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，截至本月，防騙視伏器已錄得超過480萬次搜尋，逾71萬次顯示有詐騙和網絡安全風險。 此外，警方與金管局去年11月推出第三階段的「可疑帳號警示」，把防騙視伏器的資料庫連接轉數快平台，截至今年7月已發出逾68萬次警示，預警逾10億騙款。他又指，機制推出後因轉數快交易而發出的高危警示由今年2月的13萬次，下降至7月的2.6萬次。第三段的「警示」將覆蓋至自動櫃員機，料明年首季推出。