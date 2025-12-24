今年118人工作致命 升55% 工權會︰四成涉建造業

工業意外一宗也嫌多，工業傷亡權益會表示，截至前日，本港今年有118人在工作期間喪生，按年升55%；四成二來自建造業。撇除猝死個案，今年致命個案有64人，升八成二，創該會紀錄。工權會認為，政府兩年前修訂《職安健條例》，增加持責者的判罰金額，但阻嚇力仍不足；並建議當局全面公開僱主違反職安法例的定罪紀錄，讓僱員入職前掌握完整資訊。

工權會回顧今年工傷及職安大事，統計各行業包括自僱及僱員的工作期間致命人數，截至周一，今年共有118人。以行業分類四成二涉建造業，有50人(5人為宏福苑大火個案)；外籍家務工16宗(10人為宏福苑大火個案)；物流、倉庫業有11宗；公共運輸8宗；保安業7宗；海上工作4宗；清潔、餐飲服務、紀律部隊各3宗，紀律部隊中有一宗涉宏福苑大火，餘下13宗涉及其他行業。