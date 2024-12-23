今年21宗致命工業意外 工權會：職安健傳票判罰未達預期

今年21宗工業意外 工權會：職安健傳票判罰未達預期 (李朗僑攝)

工業傷亡權益會回顧香港本年工傷及職安狀況，截至上昨日(22日)該會跟進了75宗致命意外，暫較去年78宗為少，其中建造業佔近半(33宗)是各行最多，物流及倉庫業亦有明顯升幅。會方表示，今年意外雖輕微下跌，但職安健法規仍未完善，如職安健傳票判罰未達預期，有死亡個案只罰款數萬元，未能反映罪行嚴重性，促法庭能夠判出符合大眾期望、為受害家屬討回公道的罰則。 工權會引述勞工處數字稱，截至今年12月18日，有致命21宗，數字與去年的24宗相若。至於工權會內部截至昨日，今年共錄得75宗職業致命意外，當中建造業發生33宗、物流及倉庫9宗、保安5宗、海上工作4宗及其他14宗。其中物流，倉庫類別意外急升，由5宗升至19死亡個和6宗重傷個案，不少事故源於沒有使用正確的起重工具、預先穩固被移動的物件及操作員沒有接受相關培訓所致。

權益會亦留意到近年機場三跑意外頻生，今年更飆升，過去半年已有6宗死亡或重傷個案，部分發生在晚間，關注是否涉及趕工，認為機管局應檢討是否具良好安全設備。至於意外類型方面，高處墮下仍是「重災區」有21宗嚴重個案，致命意外佔8宗；「受困，遭撞擊或壓倒」亦有19宗，12宗是致命意外。而在2024年涉及升降台意外有4宗，分別造成2死，1重傷，1受傷。另外，猝死個案亦按年上升近一倍，由21宗增至約40宗猝死個案，情況令人擔憂。

職安健傳票判罰不足 總幹事蕭倩文表示，在職場猝死的個案大增的情況下，面對工作期間猝死的個案，政府應績極考慮把工作元素考慮在內，以免令這些懷疑因工作環境誘發自身疾病個案的家屬失去保障。蕭倩文又提到，根據勞工處資料，在職安健條例修例後，截至今年10月底勞工處提出4,717項檢控。定罪的職安健傳票共3,511張，平均罰款為8,744元，暫時未見法庭對嚴重意外有明顯判罰。 她以2022年5月導致一死的油麻地棚工墮斃案為例，僱主最終因沒有購買勞被罰款6,000元，另外被控三項職安健控罪，今年11月被判總共罰款90,000元，但可分90期還款，即每月只需罰款1,000元，勞工處早前表示律政司會將提刑期覆核。