今年5至8個颱風襲港 風季或會提早6月前殺到

香港每年夏天均受颱風影響，天文台昨發布全年天氣展望，預計颱風數目為正常至偏多，約有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍；今年風季或會提早來襲，6月或之前可能會打風。全年平均氣溫會較正常高。天文台台長陳栢緯指，近年引入人工智能(AI)技術分析天氣形勢變化，AI相對傳統模式，較能成功捕捉颱風的生成，但對於熱帶氣旋強度的預測仍有偏差。 香港去年至11月仍出現「四颱共舞」，陳栢緯指，預料今年風季較長，6月或之前踏入風季，10月或之後結束；約5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍。受海水變暖及大氣環迴影響，香港所在的西太平洋區域出現較強颳風的機率會增高。



去年是全球有紀錄而來最暖的一年，亦是香港自有紀錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達24.8度，較1991至2020年的正常值高1.3度。他估計，氣候持續暖化，料今年全年氣溫會較正常高，但達氣溫紀錄的首十位的機會中等。預計本港全年雨量接近正常，介乎2,100至2,700毫米，天文台提醒本港仍有機會受暴雨和局部地區大雨影響，市民應為風雨季作好準備。為協助巿民作出最好應對，天文台會繼續加強各項服務，如會加強天文台網頁及「我的天文台」應用程式上的雷達及衛星圖像服務，將128及256公里範圍的雷達圖像由現時每12分鐘加密至6分鐘更新一次。同時會加強天氣信息發放，新增以圖像形式顯示各區雨量資訊，並會試行以預報員透過短片講解未來天氣變化。

因應AI的發展，天文台去年在「地球天氣」網頁加入兩個AI模式的預報產品，並提供高空預報圖。天文台會繼續加強「地球天氣」網頁，推出更多電腦模式預報產品，包括雷暴可能性的預報。他補充，AI相對傳統模式，較能成功捕捉颱風的生成，但對於熱帶氣旋強度的預測仍有偏差。 就近日有傳言指日本或會發生地震。陳栢緯指，南海海槽每300至600年就有機會發生大地震，認為地震絕非無可能；呼籲有意前往日本旅遊的巿民留意當地氣象部門的預測和通報。