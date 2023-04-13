今日來港考察6日 夏寶龍：要大興調查研究

國務院港澳辦主任夏寶龍今起訪港6日，官方暫時只公布他周六會到灣仔會展，出席全民國家安全教育日活動啟動禮，未有披露更多行程。全國人大常委李慧琼昨指，熱烈歡迎並期待夏寶龍與一眾領導人訪港，相信他們會再一次就中央對香港發展、市民面對的機遇、挑戰等帶來很多訊息，為日後發展指明方向。
就夏寶龍訪港的行程較長，李慧琼相信他會與各界溝通，並會走訪不同地方，了解本港「由治及興」的最新情況，又指個人並無收到額外的訊息。
據報「開心香港」啟動禮要延期
政府日前預告本周公布「開心香港」活動計劃，據報啟動禮原定今日在西九文化區舉行，但主要官員要陪同夏寶龍考察，啟動禮最快要延至行程結束後始舉行。
夏寶龍順利過渡中央港澳辦
另外，中央上月成立中央港澳辦後，未有公布主任人選。據國務院港澳辦的新聞稿，夏寶龍周一(10日)出席「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會」時，職銜包括中央港澳工作領導小組常務副組長。由於領導小組的辦事機構為中央港澳辦，顯示他已順利過渡到中央港澳辦。
夏寶龍在會上表示要「大興調查研究」，即透過深入群眾和社會了解真實情況，充分運用黨的創新理論研究，解決港澳領域的新情況、新問題，同時要把二十大關於港澳工作的決策部署落實好，推動「一國兩制」實踐行穩致遠。