今日來港考察6日 夏寶龍：要大興調查研究

國務院港澳辦主任夏寶龍今起訪港6日，官方暫時只公布他周六會到灣仔會展，出席全民國家安全教育日活動啟動禮，未有披露更多行程。全國人大常委李慧琼昨指，熱烈歡迎並期待夏寶龍與一眾領導人訪港，相信他們會再一次就中央對香港發展、市民面對的機遇、挑戰等帶來很多訊息，為日後發展指明方向。

就夏寶龍訪港的行程較長，李慧琼相信他會與各界溝通，並會走訪不同地方，了解本港「由治及興」的最新情況，又指個人並無收到額外的訊息。