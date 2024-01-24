今日氣溫續低見6度 大帽山最低負2.9度 雨水結冰

今個冬季氣溫再創新低。香港天文台昨早錄得攝氏6.3度的低溫，為入冬以來最低，大帽山更一度低見負2.9度，多處出現結冰情況。天文台指，今明兩日天氣會繼續寒冷，預計今日市區最低氣溫約6度，新界再低兩、三度。
近日寒潮襲港，本港受強烈冬季季候風影響，昨早天氣顯著寒冷、氣溫一度低見6.3度，為入冬以來最低，並同時下著毛毛雨。不過，嚴寒無阻泳客繼續游早水，而一眾上班上學的市民都穿上頸巾、厚衣或羽絨禦寒。
大帽山道昨凌晨起封閉
截至昨晚10時20分，天文台昨在大帽山和大老山氣象站，分別錄得最低負2.9度和0.7度的氣溫，其中大帽山雨後植物的露水都結冰。運輸署昨凌晨表示，大帽山道來回方向因寒冷天氣全線封閉，有警員在與荃錦公路的交界駐守。
天文台指，強烈冬季季候風正為廣東帶來嚴寒天氣，同時一道廣闊雲雨亦覆蓋該區。天文台預測今早天氣嚴寒，市區最低氣溫約6度、最高約12度，新界再低兩、三度，初時有一兩陣微雨，高地有可能結冰，展望明日和後日早上仍然寒冷，周末期間早晚清涼。
澄清避寒中心不會趕走入住者
另外，政府提供的避寒中心前日共服務逾300人。對於有報道引述社區組織協會指，避寒中心在寒冷天氣警告取消後就會趕走入住人士，以及每日凌晨決定當日是否開放。民政事務總署在社交網站澄清，中心會一直開放直至寒冷天氣警告取消，當值人員之後亦會彈性處理，不會要求使用者立即離開或大清早趕走他們。