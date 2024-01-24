熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-24 04:31:58
日報

今日氣溫續低見6度 大帽山最低負2.9度 雨水結冰

分享：
天氣 嚴寒

天文台預計今日會繼續嚴寒。(蘇文傑攝)

今個冬季氣溫再創新低。香港天文台昨早錄得攝氏6.3度的低溫，為入冬以來最低，大帽山更一度低見負2.9度，多處出現結冰情況。天文台指，今明兩日天氣會繼續寒冷，預計今日市區最低氣溫約6度，新界再低兩、三度。

近日寒潮襲港，本港受強烈冬季季候風影響，昨早天氣顯著寒冷、氣溫一度低見6.3度，為入冬以來最低，並同時下著毛毛雨。不過，嚴寒無阻泳客繼續游早水，而一眾上班上學的市民都穿上頸巾、厚衣或羽絨禦寒。

天氣 嚴寒

市民紛紛穿上羽絨外出。(林俊源攝)

大帽山道 嚴寒 天氣

大帽山道因嚴寒封閉。(陳奕釗攝)

大帽山道昨凌晨起封閉

截至昨晚10時20分，天文台昨在大帽山和大老山氣象站，分別錄得最低負2.9度和0.7度的氣溫，其中大帽山雨後植物的露水都結冰。運輸署昨凌晨表示，大帽山道來回方向因寒冷天氣全線封閉，有警員在與荃錦公路的交界駐守。

天文台指，強烈冬季季候風正為廣東帶來嚴寒天氣，同時一道廣闊雲雨亦覆蓋該區。天文台預測今早天氣嚴寒，市區最低氣溫約6度、最高約12度，新界再低兩、三度，初時有一兩陣微雨，高地有可能結冰，展望明日和後日早上仍然寒冷，周末期間早晚清涼。

澄清避寒中心不會趕走入住者

另外，政府提供的避寒中心前日共服務逾300人。對於有報道引述社區組織協會指，避寒中心在寒冷天氣警告取消後就會趕走入住人士，以及每日凌晨決定當日是否開放。民政事務總署在社交網站澄清，中心會一直開放直至寒冷天氣警告取消，當值人員之後亦會彈性處理，不會要求使用者立即離開或大清早趕走他們。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受