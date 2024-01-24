今日氣溫續低見6度 大帽山最低負2.9度 雨水結冰

今個冬季氣溫再創新低。香港天文台昨早錄得攝氏6.3度的低溫，為入冬以來最低，大帽山更一度低見負2.9度，多處出現結冰情況。天文台指，今明兩日天氣會繼續寒冷，預計今日市區最低氣溫約6度，新界再低兩、三度。

近日寒潮襲港，本港受強烈冬季季候風影響，昨早天氣顯著寒冷、氣溫一度低見6.3度，為入冬以來最低，並同時下著毛毛雨。不過，嚴寒無阻泳客繼續游早水，而一眾上班上學的市民都穿上頸巾、厚衣或羽絨禦寒。