今日為世界肥胖日，香港中學生超重普遍率維持在20%高水平

今日是世界肥胖日，香港中學生超重（包括肥胖）普遍率維持在20%的高水平。衞生署衞生防護中心呼籲市民關注肥胖問題，和培養健康生活習慣。

世界肥胖聯盟將每年3月4日定為世界肥胖日，希望藉此促進和支持全球民眾保持健康體重和解決全球肥胖危機。今年世界肥胖日的主題是「改變系統，更健康的生活」，呼籲大眾聚焦在導致全球肥胖率持續上升的因素，致力改善食品、環境和衞生等系統。

在香港，根據衞生署的人口健康調查報告，本港15至84歲人士中，超重和肥胖的普遍率從2014/15年的50%增加到2020至22年的54.6%。學生方面，到衞生署學生健康服務中心接受周年健康檢查的學生中，小學生的超重（包括肥胖）普遍率由2022/23學年的19.5%下降至2023/24學年的16.4%，是自2014/15學年的新低；但中學生的超重（包括肥胖）普遍率則維持在20%的高水平。