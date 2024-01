特首李家超今(22日)在社交網站發文,表示他今早與Ainatol Zahayu Mohammad (Dean of the Association of Southeast Asian Nations(ASEAN)consuls-general兼文萊駐香港總領事) 以及其他9位東盟國家總領事舉行午餐會。李家超還希望午餐會將會例行舉行,以鞏固香港與東盟的關係。