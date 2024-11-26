今晚急跌6度 周四五最低僅15度 協會︰長者冬季跌倒個案高一成三

本港昨日市區氣溫仍高達攝氏23.5度，但受東北季候風影響，一道冷鋒會在昨晚午夜前後橫過廣東沿岸地區，未來數天廣東沿岸氣溫逐步下降；寒意漸濃，厚外衣派上用場，並可夥同親友外出打邊爐享受冬日氣氛。天文台預計周四及五市區低見15度，新界再低兩三度。天氣驟變，天文台和長者安居協會呼籲市民，尤其長者留意天氣變化。長者安居協會指，長者冬季跌倒個案較全年其他時間高一成三，提醒長者要保持適量運動，注意保暖。

一道冷鋒昨日已在華南北部形成，並於午夜前後已橫過廣東沿岸。受隨後的強烈東北季候風及其補充持續影響，未來數日廣東沿岸氣溫逐步下降，漸轉天晴乾燥，日夜溫差頗大，預計今日市區氣溫由最高22度，逐步下降至周三早上16度。周四市區清晨只有15度，新界再低兩至三度，當中打鼓嶺只有12度，大埔、上水、流浮山等地則13度；日間氣溫將逐步回升，市區回升至最高21度，其他地區亦回復2字頭的溫度。周五氣溫持續清涼，氣溫介乎15至21度。隨著季候風緩和，下周初廣東地區氣溫稍為回升。預料一股乾燥偏東氣流會在下周初影響華南沿岸。