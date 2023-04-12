付國豪父發文託網友機場獻白花悼愛兒　自言「終身不入香港」

2019年反修例風波期間在香港機場被示威者綁起後，高呼「我支持香港警察，你們可以打我了」的官媒《環球時報》前記者付國豪，於前年10月25日因抑鬱症離世，終年30歲。而於周日(9日)，付國豪父親突發文，拜託網民到香港機場候機大廳，獻上白花悼念亡子。

稱自己 「終身不入香港」

其父發貼的內容稱：「拜託朋友們，如果您去香港，或者回到香港，麻煩您到香港機場候機大廳的這個地方，替我放上一朵白色的小花。萬萬分感謝。」他又解釋，此舉因自己「終身不入香港」，才委託大家幫忙。

時至昨(11日)晨8時，付國豪父親再更新貼文，稱：「所有的朋友們，感謝盡心盡力地為紀念付國豪的事情勞心勞力，不到兩天，百萬同情和愛戴國豪的好人關注了我的拜望，更有千餘朋友留言，慰心之情難以言表。再一次感謝大家！萬萬分感謝！」