付國豪父發文託網友機場獻白花悼愛兒　自言「終身不入香港」

2019年反修例風波期間在香港機場被示威者綁起後，高呼「我支持香港警察，你們可以打我了」的官媒《環球時報》前記者付國豪，於前年10月25日因抑鬱症離世，終年30歲。而於周日(9日)，付國豪父親突發文，拜託網民到香港機場候機大廳，獻上白花悼念亡子。
稱自己「終身不入香港」
其父發貼的內容稱：「拜託朋友們，如果您去香港，或者回到香港，麻煩您到香港機場候機大廳的這個地方，替我放上一朵白色的小花。萬萬分感謝。」他又解釋，此舉因自己「終身不入香港」，才委託大家幫忙。
時至昨(11日)晨8時，付國豪父親再更新貼文，稱：「所有的朋友們，感謝盡心盡力地為紀念付國豪的事情勞心勞力，不到兩天，百萬同情和愛戴國豪的好人關注了我的拜望，更有千餘朋友留言，慰心之情難以言表。再一次感謝大家！萬萬分感謝！」
付國豪被打後曾言「依然愛香港」
付國豪1991年在天津出生，畢業於中國海洋大學文學與新聞傳播學院新聞學專業。2019年8月14日，付國豪在香港機場被反修例示威者襲擊和綁起後曾短暫住院，面對媒體時曾表示幸運，沒受致命傷，「依然愛香港」。2021年4月，付國豪從《環球時報》離職。
時至2022年11月17日，付國豪再父親通過社交網絡發布消息稱，「知名愛國愛港記者付國豪，於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻著：無限追息四個大字。」