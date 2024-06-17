以假醫生紙提早取強積金 警拘25人涉款570萬元

警方接獲強積金受託人公司轉介，指有強積金供款人以虛假的港澳居民居住證或醫生證明，聲稱永久離港或完全喪失工作能力，以提早提取強積金供款。

25人被捕

警方於上周二（11日）至上周五（14日） 展開名為「孤燈」的拘捕行動，以詐騙及使用虛假文書的罪名拘捕18男7女，年齡介乎26歲至58歲，他們報稱的職業包括建築工人、文員及售貨員。所有被捕人則已獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到。行動中，同時檢獲一批強積金供款文件及銀行紀錄等。警方表示，疑犯提供的文件仿真度高，外觀類似，會繼續進行調查。