以巴衝突｜國泰停飛今年內所有往特拉維夫航班

在哈馬斯向以色列發動火箭襲擊後，國泰已即時宣布暫停香港至特拉維夫航線至本月底。然而當地局勢目前仍然未明，國泰表示在審視目前以色列形勢後，宣布所有國泰航空從香港來往特拉維夫的航班會取消，直至今年12月31日。

因應以巴局勢未有平息的跡象，國泰航空宣布即日起至今年12月31日，從香港飛往特拉維夫的航班全部取消。

航空公司表示，如乘客已啟程但未有收到航空公司通知，可透過網頁的自助訂位管理查閱最新狀況。公司表示現時能為受影響旅客重新預訂，其他往返以色列的航班選擇有限，因此強烈建議尚未啟程的旅客，接受全額退款的選項。已預訂明年3月31日或之前，往返香港及特拉維夫的國泰航班，乘客可以重新訂位、更改航點或選擇退款時，並可獲豁免相關手續費。

國泰表示受影響乘客可透過以下方式與他們聯絡：

WhatsApp（+852 2747 2747）或

以色列免費電話+972 1 809 457 093（英語、廣東話及普通話）、

以色列專線+972 3 798 7676（希伯來語及英語）、

英國專線+44 20 7660 8992（英語、廣東話及普通話）、

香港專線+852 2747 3333（英語、廣東話及普通話），