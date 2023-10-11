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2023-10-11 16:33:12

以巴衝突｜國泰即日起至10月29日 取消以色列特拉維夫航班 (更新)

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以巴衝突｜以色列連日空襲加沙報復，滿目瘡痍。(路透社)

以巴衝突｜以色列連日空襲加沙報復，滿目瘡痍。(路透社)

【10月11日16:30更新】因應以色列局勢發展，國泰航空今日(11日)宣布取消由即日至10月29日往返香港及特拉維夫的所有航班。若乘客已啟程，惟仍未收到國泰航空的通知，敬請透過國泰網頁的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況。乘客如需協助，可透過WhatsApp（+852 2747 2747）或致電+972 3 798 7676、+44 20 7660 8992 （英文），+852 2747 3333 （中文）， 與客戶服務團隊聯絡。由於現時能為受影響乘客重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，故強烈建議尚未啟程的乘客，接受全額退款的選項。國泰為乘客帶來不便深表歉意，並感謝他們的理解及體諒。

 

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥踏入第三天，雙方至今有逾1,100人死亡，以色列政府宣布進入戰爭狀態，特區政府提升以色列的外遊警示級別至紅色。全球多間航空公司取消飛往以色列特拉維夫的航班，營運香港和特拉維夫航班的國泰航空公布因應以色列局勢，取消周二(10日)及周四(12日)來往香港和特拉維夫的航班，國泰將繼續密切關注事態發展。

以巴衝突｜特區政府提升對以色列外遊警示級別至紅色（保安局網頁截圖） 以巴衝突增至逾1100人死，以色列猛轟加沙，美國派航母支援。(AP) 以色列 以色列 以色列 以色列 以色列 以巴衝突 在哈馬斯向以色列發射數千枚火箭砲釀慘重死傷後，以色列也展開反擊。

旅保未必保障戰爭項目

旅遊業議會主席徐王美倫今日接受電台節目訪問時表示，目前有一個約30人的香港旅行團在以色列，旅團已與本港入境處聯絡，處方會提供協助，若團友想提早離開會安排機位。

徐王美倫指業界出團到以色列的數目不多，主要是朝聖團，原訂本周末會有一團，但因紅色警示不會出團。 由於是戰爭關係，旅遊保險未必保障，受影響的旅客要與旅行社了解安排。

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以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
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