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2023-10-16 15:27:26

以巴衝突｜如何評估港企赴中東投資風險？李家超：一直強調港須有穩定環境

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李家超指，高度關注以巴衝突，政府會用盡一切辦法為有需要人士提供援助。(資料圖片)

李家超指，高度關注以巴衝突，政府會用盡一切辦法為有需要人士提供援助。(資料圖片)

以色列及巴勒斯坦衝突持續，以國揚言要消滅巴勒斯坦激進組織哈馬斯作為報復。特首李家超今日(16日)率團赴北京參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，被問到本港不少商家都有在以色列投資業務，當中有無商家向政府請求協助，現時政府會如何評估企業在以色列或整個中東地區投資的風險時，他沒有正面回應，只表示高度關注事件，強調香港必須要有安全和穩定的社會環境。

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以巴衝突｜稱高度關注事件   政府盡力支

李家超指，高度關注以巴衝突，當任何地方的形勢不穩定，都一定影響商業活動，所以一直強調香港必須要有安全和穩定的社會環境，以確保發展有穩固基礎可以全力進行，從而帶來商機和發展，這樣就會解決社會問題，因此安全和穩定對於發展是非常重要。

他又說，任何人若因為其在以色列的情況，需要特區政府作支援，政府會用盡一切辦法提供援助，亦可以向中國駐以色列大使館提出，政府亦會就事態發展與大使館及以色列駐港總領館聯繫，呼籲港人保護自身安全，盡量避免出現在可能有危險的地方。

區議會選舉｜提名期明日展開   李籲愛國愛港者爭取提名

對於新一屆區議會選舉的提名期明日展開，李家超稱鼓勵愛國愛港、具才能、有志服務社區的人士積極爭取提名，並盡早報名參選，並呼籲全港選民在12月10日的投票日踴躍投票，選出新一屆有志有能力為社區服務，反映地區意見的區議員。

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
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