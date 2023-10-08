以巴衝突｜特區政府提升對以色列外遊警示級別至紅色

鑑於以色列局勢的最新發展，香港特別行政區政府今日(八日)提升以色列的外遊警示級別至紅色。政府發言人表示，計劃前赴以色列的市民應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方；市民不應前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區。

入境處共接獲17名港人查詢 五人已安全離開當地 就以色列和巴勒斯坦最新局勢一事，香港入境事務處（入境處）獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐以色列大使館（大使館）、中國駐巴勒斯坦國辦事處（辦事處）及旅遊業監管局了解情況。截至10月8日下午六時，入境處共接獲17名身在當地的港人查詢，當中五人已安全離開當地，正乘搭航班回港。 入境處會繼續與其餘12人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助。此外，入境處得悉有一個30名港人的旅行團正身處以色列，當中有個別團員選擇提早回港。入境處亦會繼續與該旅行團保持聯繫，按其意願提供可行協助。