以巴衝突｜香港助產士赴當地經歷同事戰火中喪生　仍堅持救援

以巴衝突持續，無國界醫生有香港助產士上月赴加沙救援，親身經歷2名當地同事在戰火中喪生，但她仍然堅持繼續在當地救援。
無國界醫生救援人員、助產士蘇衍霈在今年5月赴加沙後，今年9月再重返當地逗留6星期，主要負責婦產科、婦女工作、兒童健康工作等。她指當地醫療體系正面臨崩潰，為了幫助婦女和兒童而選擇兩度前往加沙。她說上次在當地仍看到不少孩子玩樂，面上帶有笑容，但過了幾個月，當地小朋友明顯少了很多笑容，完全不想和她溝通，很多小孩在垃圾桶檢食物和行乞。
2名當地同事於戰火中喪生
由於當地營養不良及衞生問題嚴重，蘇衍霈繼上次染上皮膚病，今次整個團隊出現屙嘔問題，她指救護人員只能食用罐頭食品。更甚的是她得悉2名當地同事於戰火中喪生，令她心情十分沉重，整個機構「甚至有一日半日係工作唔到」。不過她仍希望利用救援經驗，幫助當地的小朋友和婦女。
無國界醫生（黎巴嫩）代總幹事童靜漪，今年7月至9月在黎巴嫩貝魯特辦公室工作。當對講機爆炸事件發生、真主黨領導人被暗殺時，她指當地氣氛緊張，徹夜聽到救護車出入，亦曾接報醫院有炸彈需撤離。她指當地居民在戰爭中十分「淡定」，面對逆境有很強的韌性，她對此感難忘。而國內多區不時發生爆炸，曾考慮同事要否在家工作，但翌日看到所有同事都出現在辦公室，令她很感動。