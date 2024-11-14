以巴衝突｜香港助產士赴當地經歷同事戰火中喪生　仍堅持救援

以巴衝突持續，無國界醫生有香港助產士上月赴加沙救援，親身經歷2名當地同事在戰火中喪生，但她仍然堅持繼續在當地救援。

無國界醫生救援人員、助產士蘇衍霈在今年5月赴加沙後，今年9月再重返當地逗留6星期，主要負責婦產科、婦女工作、兒童健康工作等。她指當地醫療體系正面臨崩潰，為了幫助婦女和兒童而選擇兩度前往加沙。她說上次在當地仍看到不少孩子玩樂，面上帶有笑容，但過了幾個月，當地小朋友明顯少了很多笑容，完全不想和她溝通，很多小孩在垃圾桶檢食物和行乞。