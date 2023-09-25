以愛與關懷 用心感受再幫助學生 十大最「美」教師出爐

老師在青少年成長過程中扮演重要角色，老師更能以生命影響生命，助學生建立正確價值觀。香港教育工作者聯會第二年舉辦「十大最『美』教師選舉」，獲獎教師之一、來自漢華中學的地理老師黃宗豪，除利用公餘時間帶領學生到新市鎮考察，冀學生擴闊眼界增進知識；更曾報名與學生一同考DSE，展示同一陣線，為學生打氣。另一位得獎老師、香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的輔導主任賴長山，在學校成立茶藝學會，讓學會成為學生另一個家。

地理老師報考DSE 公餘領學生考察

黃宗豪是漢華中學的地理及歷史科老師，他表示，學校位於小西灣，大部分學生未曾到過新界考察，但學生需要利用這些知識及技能應付公開試，故他利用公餘時間，以私家車接載學生到元朗、屯門等新市鎮考察。黃指，此舉既希望提升學生新高中的學習經歷，也希望他們珍惜得來不易的學習機會。為增加學生的應試信心，他更曾報考DSE，並邀請懷孕的太太陪考，讓學生感受正能量。當老師8年的他，始終相信身教重於言教。