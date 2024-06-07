以數碼廣告企業宣傳紙本書籍 投票選出第六屆「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」

在這個數碼資訊爆發時代，不少商品或服務都會使用數碼廣告作為宣傳工具，而紙本書籍也不例外。已舉辦了五屆的「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」（下稱「支援計劃」），一直為本地初創數碼廣告企業及本地新晉作家締造合作機會，把紙本書籍帶入數碼世界，從而擴大讀者群，推動閱讀風氣。
支援計劃今年踏入第六屆，繼續由香港互動市務商會（下稱「主辦機構」）主辦，香港特別行政區政府「創意香港」（下稱「創意香港」）為主要贊助機構，旨在培育本地初創數碼廣告企業及創意人才，透過提供資助及培訓，協助他們為本地新晉作家宣傳其指定著作，同時讓更多本地新晉作家及其出版社有機會接觸及應用數碼廣告宣傳，提高其指定著作的曝光度，向大衆推廣閲讀文化。
第六屆支援計劃於去年（2023年）底接受報名後，依舊受到數碼廣告界及出版界的注目，吸引了超過55間成立不多於五年的初創數碼廣告企業，以及30組於六年內出版首部著作的新晉作家申請。新晉作家所提交的著作題材廣泛，包括歷史、文化、經濟、管理、職場、輔導、生態、體壇、自傳、繪本等，反映了香港出版界的活力依然，新秀輩出。
經遴選及配對後，合共11隊各由一間本地初創數碼廣告企業及一組本地新晉作家組成的組合，為有關作家的指定著作開始度身設計、籌劃及執行數碼廣告活動，為期約3個月的合作期間，每間初創數碼廣告企業可獲最高達港幣24萬元的資助。支援計劃亦為參與組合提供培訓及專家指導，以協助他們提升在支援計劃下製作的數碼廣告的創作及製作水平。整個支援計劃為本地數碼廣告及出版界提供跨界別的合作機會，把本地中文圖書由平面紙本帶進了數碼世界，觸及更多觀眾而吸引更多讀者。
回顧在上屆（第五屆）支援計劃下創作的11個數碼廣告企劃，共觸及超過1,713萬人次、互動次數接近253萬，瀏覽量亦高達847萬，成功為有關著作和新晉作家帶來廣泛的宣傳曝光機會，提升作者人氣之餘，亦精準地把書中的訊息傳遞給目標讀者，讓讀者與新晉作家有更多互動和深入的交流，主辦機構期望今屆的數碼廣告企劃亦會取得同樣理想的成效。
參與今屆支援計劃的11隊組合詳情：https://www.digiad.hk/6th-participant-info/
主辦機構亦舉辦《數碼廣告（出版類別）比賽》，以表揚支援計劃中優秀的數碼廣告。除會頒發多個由業內專家評定的大獎外，還有由公眾選出的「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」。歡迎公眾於6月26日或之前，登入投票網站：https://www.digiad.hk/6th-public-vote/，選出你最喜愛的數碼廣告作品。各獎項結果將於2024年7月19日舉行之《「數碼廣告（出版類別）比賽」頒獎典禮暨得獎者分享會》上公布。
此外，為讓業界及公眾更了解由支援計劃參加者創作的數碼廣告，主辦機構亦將於「香港書展2024」場內設立宣傳展位，展示今屆11隊組合的數碼廣告企劃，以及相關的指定著作。
參與今屆支援計劃的11隊組合包括（排名不分先後）
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