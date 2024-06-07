以數碼廣告企業宣傳紙本書籍 投票選出第六屆「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」

在這個數碼資訊爆發時代，不少商品或服務都會使用數碼廣告作為宣傳工具，而紙本書籍也不例外。已舉辦了五屆的「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」（下稱「支援計劃」），一直為本地初創數碼廣告企業及本地新晉作家締造合作機會，把紙本書籍帶入數碼世界，從而擴大讀者群，推動閱讀風氣。

支援計劃今年踏入第六屆，繼續由香港互動市務商會（下稱「主辦機構」）主辦，香港特別行政區政府「創意香港」（下稱「創意香港」）為主要贊助機構，旨在培育本地初創數碼廣告企業及創意人才，透過提供資助及培訓，協助他們為本地新晉作家宣傳其指定著作，同時讓更多本地新晉作家及其出版社有機會接觸及應用數碼廣告宣傳，提高其指定著作的曝光度，向大衆推廣閲讀文化。

第六屆支援計劃於去年（2023年）底接受報名後，依舊受到數碼廣告界及出版界的注目，吸引了超過55間成立不多於五年的初創數碼廣告企業，以及30組於六年內出版首部著作的新晉作家申請。新晉作家所提交的著作題材廣泛，包括歷史、文化、經濟、管理、職場、輔導、生態、體壇、自傳、繪本等，反映了香港出版界的活力依然，新秀輩出。